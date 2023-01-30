В Украине изменилось таможенное оформление международных посылок (спойлер: стало лучше)

18 января 2023 года вступили в силу отдельные изменения в порядке, регулирующем международные почтовые отправления, а именно пункты 1, 3, 4, 6–8, 10, 11 раздела I ЗУ №1999-ІХ от 25.01.2022 года, которыми вносятся изменения Таможенного Кодекса Украины. Это важные изменения, которые ускорят таможенное оформление посылок, а также сделают невозможным начисление некорректного размера налога и пошлины. Мы также попросили «Нову пошту» оценить практический эффект от этих изменений.

Сначала немного контекста, чтобы сориентироваться в теме — если помните, в начале 2022 года Рада одобрила изменения в таможенный и налоговый кодексы, чтобы упростить администрирование международных отправлений и вернул беспошлинный ввоз посылок стоимостью до 150 евро (ранее, а именно летом 2019 года, лимит снизили со 150 евро до 100 евро). Так вот, новый (старый) лимит беспошлинного ввоза посылок из-за границы в 150 евро начал действовать с 30 апреля 2022 года (мы писали об этом подробнее в отдельной заметке), а для других изменений законодатели предусмотрели переходный период в полгода. Отдельного упоминания стоит спорное положение о поименном отслеживании международных посылок — ответственными за сбор копий паспортов и идентификационных кодов получателей посылок авторы законопроекта предлагали сделать операторов почтовой связи и логистической доставки. В конце концов, после критики почтовых операторов и общественной огласки эту норму убрали из финального варианта документа — соответствующие правки внесли летом 2022 года.

Обновление таможенного оформления международных посылок

Новые правила вступили в силу 18 января 2023 — речь идет именно о пунктах 1, 3, 4, 6–8, 10, 11 раздела I ЗУ №1999-ІХ от 25.01.2022 года. Эти изменения приводят украинское законодательство в соответствие с законодательством ЕС.

Ключевое нововведение — переход на электронный формат документооборота с внедрением временных и дополнительных реестров международных почтовых и международных экспресс-отправлений вместо таможенных деклараций. Эти реестры будут предоставляться оператором почтовой связи или экспресс-перевозчиком в случаях, когда суммарная фактурная стоимость товаров не превышает эквивалент 150 евро для предприятий и 10 000 евро для граждан.

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Как будет работать на практике — оценка «Нової пошти»

В компании «Нова пошта» в целом положительно оценивают обновление таможенного оформления и рассчитывают на существенное ускорение оформления посылок — по словам СЕО «Нова Пошта Глобал» Юрия Беневитского, процедура будет теперь «в несколько раз быстрее».

«Это имплементация украинского законодательства в европейском. Новые изменения касаются, а именно, вводится переход Украины на электронный формат документооборота. Это произойдет за счет обмена электронными данными двух систем: таможни и бизнеса». Юрий Беневитский, СЕО «Нова Пошта Глобал»

Что касается изменений для украинцев, теперь компаниям-перевозчикам необходимо брать дополнительную информацию у клиентов, а именно детальное описание товара, его точное название и характеристики. Больше не достаточно указать, что это электронный гаджет, нужно конкретизировать, что именно это за товар. Кроме конкретного производителя и точного названия модели могут потребоваться дополнительные сведения, например мощность генератора.

«Эти данные помогают назначить товарам специальный код, согласно которому начисляется соответствующий размер налогов и пошлины. Такая система в будущем ускорит таможенное оформление и исключит возможность начисления некорректного размера налога и пошлины как в Украине, так и в других странах мира», Юрий Беневитский, СЕО «Нова Пошта Глобал»

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Остается напомнить, что в Украине продолжают действовать льготные условия растаможки (с применением нулевого НДС/пошлины) отдельных критических категорий товаров – генераторы, аккумуляторы, зарядные станции, Starlink и другие. А налоги Какие именно? Ввозная пошлина 10% от фактурной стоимости и НДС 20% от фактурной стоимости с учетом суммы ввозной пошлины нужно платить только с суммы превышения. К примеру, если стоимость товара 180 евро, то платежи рассчитываются и уплачиваются с суммы 30 евро.