В Житомирской области создадут инновационно-космический кластер «Полесье»

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В Житомирской области создадут региональный инновационно-космический кластер (РИКК) «Полесье». Он будет заниматься развитием космических технологий, а также вопросами информационной, продовольственной и экологической безопасности. Концепцию его создания утвердили на сессии депутаты Житомирского областного совета.

«Целью концепции создания регионального инновационно-космического кластера «Полесье» являются: определение перспектив формирования регионального инновационно-космического кластера, на базе которого будет осуществляться развитие современных космических технологий в сфере управления региональным развитием; информационная, продовольственная и экологическая безопасность; реализация историко-культурных и туристических проектов; качественная подготовка соответствующих специалистов и проведения научных исследований в определённых сферах», — говорится в концепции.

Среди основных задач кластера предусмотрено создание региональной системы дистанционного зондирования Земли, а также системы информационного обеспечения и мониторинга для новой модели управления регионом на платформе геоинформационной системы АгсСИЗ, автоматизированной обработки информации и информационно-аналитической работы, оперативное управление в сфере транспорта, энергетики.

В дальнейшем концепцию планируют передать на утверждение Кабинета министров Украины.

Источник: «Укринформ»