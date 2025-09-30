Вайб-офис: Microsoft запускает агента ИИ в Excel и Word

Новости ИИ 30.09.2025 comment views icon

В последнее время большую популярность приобрел вайб-кодинг — когда новички создают приложения благодаря простым запросам к ИИ. Теперь Microsoft хочет применить подобный подход и к своим офисным приложениям. Компания запускает новый Agent Mode в Excel и Word, который позволяет создавать сложные таблицы и документы с помощью одного запроса. Также появился новый Office Agent в Copilot chat, работающий на моделях Anthropic. Он может создавать презентации в PowerPoint и документы Word благодаря чат-боту в формате «вайб-воркинг».

«Сегодня мы переносим vibe working в Microsoft 365 Copilot из Agent Mode в офисных приложениях и Office Agent в Copilot chat», — объяснил Сумит Чаухан, корпоративный вице-президент группы продуктов Office. «Так же как вайб-кодинг изменил разработку ПО, новые модели с возможностями рассуждения в Copilot открывают агентную производительность для офисных артефактов».

Agent Mode в Excel и Word

Agent Mode в Excel и Word — это усовершенствованная версия Copilot в этих приложениях. Ее создали, чтобы сделать сложные инструменты Excel доступными даже для тех, кто не является экспертом.

«Это не только короткие подсказки, но и готовые презентации или документы для совета директоров», — отмечает Чаухан. «Это работа, которую обычно делает начинающий консультант, и выполняется она за считанные минуты».

Agent Mode берет сложную задачу и разбивает ее на последовательность шагов с логическим объяснением. Затем он использует модель OpenAI GPT-5, чтобы превратить каждый этап создания документа в отдельную задачу агента и выполнить ее. Это выглядит так, как будто вы наблюдаете за макросом в реальном времени, где все действия показаны сбоку в панели.

Microsoft постепенно добавляет ИИ-возможности в Excel, ведь эти данные — основа критически важных бизнес-процессов в мире. Agent Mode позволяет создавать таблицы, которые можно проверять, обновлять и подтверждать, объясняет Чаухан.

По данным Microsoft, Agent Mode в Excel демонстрирует точность 57,2% в тесте SpreadsheetBench — бенчмарке, оценивающем способность ИИ редактировать реальные таблицы. Это выше, чем у Shortcut.ai, ChatGPT Agent с поддержкой .xlsx и Claude Files Opus 4.1. Но все же ниже уровня человека — 71,3%.

В Word новый режим выходит за рамки стандартных возможностей ИИ вроде написания, переформулировки или суммирования.

«Agent Mode в Word превращает создание документов в вайб-письмо — интерактивный, разговорный процесс», — отмечает Чаухан.

Copilot может создавать черновики, предлагать улучшения и уточнять, какие именно элементы нужны в документе. Например, можно сгенерировать ежемесячный отчет с данными за предыдущие периоды, где Copilot подытожит главные моменты и покажет отличия от прошлого отчета.

«Copilot делает подсказки, чтобы процесс шел без остановок, и написание больше похоже на диалог, а не на сухую задачу», — добавляет Чаухан.

Офисный агент у чата «Копилот

Новый Office Agent доступен не только в офисных приложениях, но и через Copilot chat. Он работает на моделях Anthropic и может создавать полноценные презентации в PowerPoint или документы Word на основе простого запроса.

«PowerPoint — один из самых популярных инструментов для создания презентаций, но последние два года ИИ не всегда справлялся со слайдами», — признает Чаухан. «Office Agent это меняет».

Office Agent способен строить полноценные структуры презентаций, проводить поиск в сети и показывать предварительный просмотр слайдов. Microsoft рассчитывает, что это поможет Office выделиться среди десятков ИИ-инструментов, которые тоже пытаются создавать документы, таблицы и слайды.

Office Agent также открывает еще один путь для использования моделей Anthropic в Microsoft 365. Ранее компания уже добавила их в GitHub Copilot и Copilot Studio, а теперь Anthropic AI может создавать документы Word и презентации PowerPoint непосредственно в Copilot chat.

«Мы преданы OpenAI, но в то же время изучаем возможности различных моделей, чтобы понять их силу и найти лучшую комбинацию для наших продуктов», — говорит Чаухан. «Мы смотрим на всю экосистему моделей, где появляются передовые разработки».

Хотя модели OpenAI остаются основой ИИ-функций в приложениях Office, Anthropic постепенно становится ключевым игроком в Word, PowerPoint и Excel. Microsoft использует API Anthropic для интеграции в Copilot chat, который работает на облачных сервисах Amazon Web Services. Возможно, именно поэтому модели Anthropic пока не так глубоко интегрированы в настольные версии Office.

Agent Mode в Copilot для Excel и Word доступен уже сегодня в рамках программы Frontier для корпоративных клиентов Microsoft 365 Copilot или пользователей Microsoft 365 Personal / Family. Сначала он работает только в веб-версиях, но в ближайшее время появится поддержка и на компьютерах. Office Agent также открыт для пользователей программы Frontier в США.

Источник: The Verge

