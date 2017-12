Первый смартфон со сканером отпечатком пальцев в дисплее покажет китайская компания Vivo

На днях мы писали о сканера отпечатков пальцев Synaptics Clear ID, предназначенном для установки под поверхность экрана смартфонов и о том, что первый смартфон с ним мы увидим уже на CES 2018. Еще мы предполагали, что этим самым смартфоном может оказаться вовсе не Samsung Galaxy S9, как предположили многие, а модель китайского производителя Vivo. И, похоже, оказались правы.

Here are some pics @anshelsag and I took of the Vivo smartphone with the Synaptics in-display fingerprint reader. The CMOS image sensor is .7mm thick and reads the fingerprint right through the OLED display. The experience was faster than I expected. pic.twitter.com/u1NFpXtFQM

— Patrick Moorhead (@PatrickMoorhead) December 14, 2017