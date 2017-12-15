Первый смартфон со сканером отпечатком пальцев в дисплее покажет китайская компания Vivo

На днях мы писали о сканера отпечатков пальцев Synaptics Clear ID, предназначенном для установки под поверхность экрана смартфонов и о том, что первый смартфон с ним мы увидим уже на CES 2018. Еще мы предполагали, что этим самым смартфоном может оказаться вовсе не Samsung Galaxy S9, как предположили многие, а модель китайского производителя Vivo. И, похоже, оказались правы.

Here are some pics @anshelsag and I took of the Vivo smartphone with the Synaptics in-display fingerprint reader. The CMOS image sensor is .7mm thick and reads the fingerprint right through the OLED display. The experience was faster than I expected. pic.twitter.com/u1NFpXtFQM — Patrick Moorhead (@PatrickMoorhead) December 14, 2017

В колонке на Forbes аналитик Moor Insights & Strategy Патрик Мурхед делится своими первыми впечатлениями от использования предсерийного образца смартфона Vivo со сканером отпечатком пальцев под поверхностью экрана. Что конкретно это за смартфон, пока неизвестно, но все указывает на Vivo Xplay 7, оснащенный дисплеем с очень тонкими рамками по всему периметру.

Встроенный под поверхностью экрана сканер отпечатков пальцев рассматривается как самый удобный способ биометрической аутентификации на смартфонах с полноэкранным дизайном. Конечно же, в Apple придерживаются другого мнения, делая ставку на фирменную систему распознавания лиц Face ID.

Ранее Synaptics утверждала, что сканер отпечатков пальцев Clear ID работает вдвое быстрее, чем системы распознавания лиц пользователей, но едва ли прямое сравнение можно считать корректным учитывая, это две принципиально разные биометрические технологии.

По словам Патрика Мурхеда, скорость работы сканера «превзошла ожидания».

Эта новость также говорит, что Vivo пренебрегла партнерством с Qualcomm, разрабатывающей аналогичную технологию, и выбрала Synaptics.

Конечно, не у многих Vivo ассоциируется с крупнейшим производителем смартфонов, в основном этот бренд популярен в Китае и у гиков. Тем не менее, Vivo, которая вместе с Oppo и OnePlus, входит в группу BBK Electronics, еще в первом квартале входила в пятерку крупнейших производителей смартфонов (данные IDC) и недавний успех на рынке Индии вполне может вернуть ее в пятерку лучших по итогам нынешнего квартала.

Источник: The Verge и Forbes