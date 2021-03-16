Владельцы iPhone 11, iPhone 12 и iPhone SE жалуются на выцветание алюминиевой рамки

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Внимание СМИ привлекла потенциальная проблема некачественной покраски корпуса некоторых моделей iPhone последних поколений — у некоторых владельцев устройств, по их словам, спустя какое-то время пользования обесцвечивается рамка.

Словацкий сайт SvetApple опубликовал несколько фото iPhone 12 в красном цвете корпуса (Product Red), у которого проявилась упомянутая проблема — яркость окраски рамки заметно отличается от задней панели, покрытой закаленным стеклом. Автор публикации рассказал, что редакция купила смартфон в ноябре 2020 года для работы, с самого первого дня он был помещен в прозрачный защитный чехол, не использовался в «токсичном» окружении и не контактировал с каким-либо агрессивными веществами.

О похожих проблемах с обесцвечиванием сообщили также на форуме MacRumors. На официальном форуме Apple тоже можно найти аналогичные жалобы.

Проблема встречается среди владельцев iPhone 11, iPhone 12 и iPhone SE. В то же время Pro-версии iPhone 12, у которых рамка сделана не из алюминия, как у младших iPhone 12, а из полированной стали, не подвержены проблеме обесцвечивания.

Примечательно, что проблемы с покраской у iPhone возникают далеко не впервые. Но справедливости ради, судя по количеству обращений, проблема с обесцвечиванием не распространена и с ней столкнулась лишь малая часть владельцев. И если в итоге все ограничится несколькими инцидентами на десятки миллионов проданных смартфонов, то ясно, что никто не будет раздувать из мухи слона.

Официальной реакции Apple на эти сообщения пока не было.