Раздел Кино выходит при поддержке ?

Недавно HBO объявила кастинги на роли Гарри, Гермионы и Рона для своей сериальной экранизации, однако фанаты все еще ожидают возвращения некоторых ключевых актеров из предыдущих фильмов — Гэри Олдмен, к примеру, и сам не против снова окунуться во вселенную «Гарри Поттера», однако в новой для себя роли.

Олдмен сыграл Сириуса Блэка в трех частях экранизации книг Джоан Роулинг, однако его появление в истории, как говорит сам актер, было слишком кратковременным.

«Люблю Сириуса. Однако он пробыл в истории недостаточно: появился и быстро ушел», — говорит Олдмен в интервью Indie Wire.

Актер добавил, что не уверен, сможет ли повторить свою основную роль в будущем сериале о «Гарри Поттере», однако рассчитывает на другую главную — учитывая свой возраст.

«Возможно, через несколько лет я смогу сыграть Дамблдора», — шутит (или нет) Олдмен, добавляя, что ему пока создатели шоу не звонили.

Сейчас Гэри Олдмена можно увидеть в четвертом сезоне сериала «Медленные лошади» / Slow Horses от Apple TV+ — актер повторил роль руководителя отдела шпионов-неудачников Джексона Лемба. За работу в третьем сезоне его номинировали на «Эмми», однако сериал в этом году получил только награду за сценарий.

Что касается самого сериала о «Гарри Поттере», то сейчас он даже не имеет официального названия — о его заказе объявили в апреле 2023 года, а летом подтвердили, что шоураннером станет Франческа Гардинер («Наследники»), тогда как Марк Майлод («Игра престолов») и Джоан Роулинг будут выступать в роли исполнительных продюсеров.

На кастинг для ролей Гарри, Рона и Гермионы пригласили актеров, которым в апреле 2025 года должно исполниться 9-11 лет — обязательно резидентов Великобритании или Ирландии.

Онлайн-курс "Blender" від Skvot. 3D-художники переходять на Blender, а в геймстудіях зростає кількість вакансій. 22 заняття, 4 роботи у портфоліо, фідбек та кар’єрні поради від досвідчених 3D-художників, щоб стартувати в геймдеві впевнено. . Детальніше

«Сериал представит новый актерский состав для нового поколения фанатов, и будет полон фантастическими деталями, которые так любят поклонники», — из официального синопсиса.

Ожидается, что сериал, который называли «правдивой адаптацией» одной из самых успешных франшиз, дебютирует на HBO и потоковом сервисе Warner Bros. Discovery Max в 2026 году.

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.