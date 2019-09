NBCUniversal запустит собственный стриминговый сервис Peacock в апреле 2020 года, туда войдут фильмы и сериалы от NBC, Universal Pictures, DreamWorks и т.д.

Сегодня еще одна американская компания анонсировала запуск собственного стримингового сервиса — на этот раз попробовать модель Netflix решила NBCUniversal, которая в апреле 2020 года откроет зрителям платформу Peacock (Павлин). Отметим, что в состав NBCUniversal входит целый ряд крупных кинокомпаний и телесетей, включая Universal Pictures, Focus Features, Illumination, DreamWorks Animation, NBC, Syfy и т.д., так что недостатка в оригинальном контенте не ожидается.

Основной сериальной библиотеки Peacock выступят многочисленные проекты NBC, включая The Office, 30 Rock, Brooklyn Nine-Nine, Cheers, Everybody Loves Raymond, Frasier, Saturday Night Live, Will & Grace, King Of Queens, Married With…Children и др. Также в сервисе будут доступны классические и новые кинофильмы Universal Pictures и DreamWorks Animation, включая фильмы «Клуб «Завтрак»», «Назад в будущее», а также франшизы «Форсаж», «Борн», , «Шрек», «Гадкий я» и т.д.

Помимо этого у NBCUniversal огромные планы по созданию нового контента для сервиса Peacock — авторы хотят возродить фантастический сериал «Звёздный крейсер «Галактика»» (к проекту уже приписан шоураннер серила Mr. Robot Сэм Эсмейл), перезапустить культовый ситком «Офис» после его ухода с платформы Netflix в 2021 года, а также снять новые оригинальные проекты Dr. Death (Алек Болдуин, Джейми Дорнан и Кристиан Слэйтер), Brave New World (Деми Мур) и т.д.

Создатели Peacock пока не озвучили ценовую политику, однако она наверняка не будет сильно отличаться от основных конкурентов. В компании упоминали, что предложат более доступные тарифы с рекламой и полноценные без рекламы. На момент запуска зрители получат возможность просмотреть до 15,000 часов видеоконтента.

Источник: Polygon