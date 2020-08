Вышла версия браузера Edge 85 — новые возможности Collections, расширенный режим Internet Explorer и аннотации к PDF-файлам

Ранее в этом году компания Microsoft согласовала выпуск своего нового браузера Edge на основе Chromium с выпуском самого движка Chromium. Таким образом, несмотря на то, что Edge на базе Chromium является молодым браузером, для него используются достаточно большие порядковые номера версий. В результате вскоре после выхода Chrome 85 пользователям стала доступна стабильная версия Edge 85 (сборка 85.0.564.41).

Одним из новшеств браузера Edge 85 стала возможность синхронизировать данные браузера, такие как расширения, пароли, избранное и содержимое Collections, между профилями Azure Active Directory (AAD). Эта функция предназначена для пользователей образовательных учреждений. Однако возможность синхронизировать историю и вкладки пока что недоступна в финальной версии.

Ещё одним новшеством стал инструмент выделения и добавления комментариев к содержимому в PDF-файлах. В Collections появилась возможность отправлять списки напрямую в программу OneNote (в дополнение к Excel и Word). Также улучшена работа режима Internet Explorer, теперь администраторы могут устанавливать групповую политику, позволяющую запускать некоторые комбинации приложений без запроса. API доступа к хранилищу, который дебютировал в качестве экспериментальной функции в Edge 84, становится общедоступным.

В Immersive Reader добавлена новая функция Picture Dictionary, которая будет полезна для учащихся. Она демонстрирует пользователям графическое представление выбранных слов, что «помогает улучшить понимание».

Версия Edge 85 также получила ряд улучшений в плане безопасности, включая все последние исправления проекта Chromium. Наконец, улучшения DevTools включают поддержку эмуляции Surface Duo и сочетаний клавиш, соответствующих таковому в VS Code. Дополнительно внедрено несколько экспериментальных функций.

Обновлённая версия Edge 85 уже начала распространяться среди пользователей. Она будет установлена автоматически или же пользователь может ускорить обновление через меню настроек браузера (Help and feedback > About).

