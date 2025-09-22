Новости Устройства 22.09.2025 comment views icon

Взлет ПК-гейминга: продажи компьютеров и компонентов выросли на 35%

Рынок аппаратного обеспечения для ПК-гейминга демонстрирует наибольший прирост за последние годы. Ожидается рекордный рост на 35% в 2025 году и продажи на общую сумму $44,5 млрд. Об этом свидетельствуют данные отчета Jon Peddie Research.

Кроме существенного роста в 2025 году, высокий спрос сохранится и в последующие годы. Прогноз Jon Peddie Research предусматривает сохранение продаж в более чем $40 млрд ежегодно до 2028 года. Исследование охватывает продажи настольных систем и ноутбуков для геймеров, видеокарт и периферии для игр. Главной причиной такого скачка называют требования Windows 11, которая нуждается в обновленных аппаратных решениях. Геймеры либо модернизируют свои ПК, либо покупают готовые системы с новым оборудованием.

Продажи игрового «железа» / Jon Peddie Research

Новые AAA-игры и технологии, в частности на движке Unreal Engine 5, также стимулируют апгрейд. Игроки стремятся к стабильности даже в не оптимизированных играх, используя новые графические процессоры с технологиями масштабирования и генерации кадров. Эра видеокарт с 8 ГБ памяти подходит к концу. К тому же новые процессоры, например AMD 3D V-Cache, побуждают пользователей покупать чипы с 8 и более ядрами, что часто влечет за собой обновление материнской платы и оперативной памяти. Эксперты JPR отмечают, что многие геймеры просто покупают новые готовые ПК, а энтузиасты параллельно собирают новые системы, не модернизируя старые.

Аналитики прогнозируют, что сегмент начальных геймерских ПК сократится на 13% за следующие пять лет: около 10 млн игроков перейдут на консоли, портативные или мобильные платформы. В то же время часть пользователей останется на ПК, но перейдет на средний или высокий класс аппаратного обеспечения. Такая логика типична для рынка: младшие сегменты через 2-4 года модернизируются на средний или топовый уровень, что приносит производителям более высокие прибыли и обеспечивает стабильность рынка.

Источник: wccftech

