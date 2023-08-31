Work.ua прекратил сотрудничество еще с 200 компаниями, не вышедшими из россии. Среди них — Samsung и Xiaomi

Work.ua продолжает придерживаться собственного манифеста и постепенно сворачивает сотрудничество со всеми не вышедшими из россии компаниями — 31 августа едва ли не самый популярный сайт по трудоустройству опубликовал «второй санкционный список», в который вошли еще 200 компаний, которые до сих пор ведут бизнес со страной- убийцей. Среди них — Coca-Cola HBC, Samsung, Xiaomi, L’Oréal, Caparol, Lacoste, Colin’s, Gorenje, Zepter и другие.

10 августа Work.ua приостановил предоставление услуг 20 компаниям из первого санкционного списка, в который вошли PepsiCo, Raiffeisen Bank, Metro, Nestle, OTP Bank, Ашан, Leroy Merlin и другие. Также владелец сайта обязался в течение месяца проверить другие, чтобы вычеркнуть аморальных и лицемерных клиентов, работающих до сих пор на военный потенциал враждебной страны. Сегодня на сайте Work.ua появилось сообщение о втором санкционном списке, в который вошли остальные компании.

Во второй санкционный список вошли еще 200 международных компаний спонсоров терроризма. Среди них самые известные: Coca-Cola HBC, Samsung, Xiaomi Corporation, L’Oréal, Claas Group, Caparol, Lacoste, Colin’s, New Yorker Group Services, Intimissimi, Calzedonia, Bacardi, Lactalis, Gorenje, Zepter, Dahua Technology, Tezenis, Haier , B. Braun, Egger.

Для своих санкционных списков Work.ua использует данные с сайта НАПК «Война и санкции» и их списка «Международные спонсоры войны», а также проекта Leave Russia от Киевской школы экономики. Команда сайта поблагодарила бдительных пользователей за помощь в формировании списков (к слову, вот онлайн-форма на сайте) и пообещала в дальнейшем проверять и блокировать компании, которые продолжают сидеть на двух стульях. Очевидно, список в дальнейшем будет обновляться и дополняться.

В то же время Work.ua в очередной раз призывает бренды отказаться от любого взаимодействия с компаниями, продолжающими работать в России, а работников — увольняться и становиться частью ответственного бизнеса, действительно поддерживающего Украину. Среди примеров таких компаний упоминаются McDonald’s, Henkel, EPAM, Airbnb, Apple, Booking, H&M, IKEA, Netflix и другие. По данным Work.ua, рынок труда в Украине продолжает восстанавливаться и сейчас более 100 тыс. вакансий.

Также Work.ua обратилось в «Сильпо», АТБ, Varus, Eva и другие крупные торговые сети с призывом содействовать сознательному выбору товаров и услуг — четко маркировать продукцию работающих в России брендов. Здесь можно вспомнить недавнюю петицию об обязательной маркировке работающих в россии брендов (обработать вопрос, как всегда, принадлежит премьер-министру Денису Шмыгалю), а также разнообразные инструменты, помогающие идентифицировать и по желанию бойкотировать компании и бренды, которые не вышли из страны-агрессора и продолжают платить там налоги путем сканирования штрих-кодов на продукции. Среди самых популярных — появившиеся ранее приложения Rubargo и PushToLeave, а также недавняя разработка KSE Institute.