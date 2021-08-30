Xiaomi 12 получит тройную 50 МП камеру с пятикратным перископом

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За последние несколько лет Xiaomi приучила пользователей к тому, что в ее флагманских смартфонах используются топовые сенсоры камер с разрешением 108 МП. Однако, очень часто дополнительным модулям приходится довольствоваться сенсорами с более низким разрешением — около 8-13 МП.

В будущем флагмане Xiaomi 12 ситуация может измениться в лучшую сторону. Если верить инсайдерам, компания оснастит смартфон тремя 50 МП модулями: основным, ультраширокоугольным и телевиком. Последний сможет обеспечивать пятикратный оптический зум.

Ранее в сети появлялась информация о том, что Xiaomi одной из первых использует 200 МП сенсор в своем смартфоне. Вполне возможно им сможет похвастаться модель Xiaomi 12 Ultra.

Кроме апгрейда в плане камер, Xiaomi 12 также получит усовершенствованный AMOLED-дисплей. Он будет поддерживать технологию адаптивной частоты обновления LTPO (1-120 Гц), что повысит энергоэффективность устройства. За производительность смартфона будет отвечать чипсет Snapdragon 898 в паре с оперативной памятью типа LPDDR5X.

Источник: GSM Arena