Новости Устройства 26.09.2025 comment views icon

Xiaomi 17 Pro превращается в Game Boy с помощью фирменного чехла

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Xiaomi 17 Pro перетворюється на Game Boy за допомогою фірмового чохла

Во время презентации Xiaomi 17 Pro и Pro Max компания раскрыла еще один сценарий применения второго экрана. Игры идут в комплекте с чехлом.

Аксессуар подключается через Bluetooth и позволяет воспользоваться Magic Back Screen для игр в ретро-стиле. Чехол стоит около $40, имеет четыре кнопки на передней панели, круглый D-pad и кнопки выбора и запуска. Он оснащен собственным аккумулятором на 200 мАч, заряда которого должно хватить на 40 дней работы. Зарядка возможна без снятия чехла с телефона.

В комплект входят лицензионные игры, как Angry Birds 2, Sky Destroyer, Furball Runner и знаменитая «Змейка». Играть в эти версии игр можно даже без подключения к интернету. Использование этого необычного контроллера не требует сложной настройки. Хейтеры Xiaomi, не поверят, но игры не содержат рекламы.

Xiaomi 17 Pro перетворюється на Game Boy за допомогою фірмового чохлаXiaomi 17 Pro перетворюється на Game Boy за допомогою фірмового чохлаXiaomi 17 Pro перетворюється на Game Boy за допомогою фірмового чохлаXiaomi 17 Pro перетворюється на Game Boy за допомогою фірмового чохла

Android Authority отмечает что некоторыми классическими играми, возможно, будет сложно управлять из-за отсутствия полного набора кнопок Game Boy. Также процессу могут мешать камеры, которые занимают значительную часть экрана. Xiaomi опубликовала видео, которое дает пользователям представление о функции.

Напомним, Xiaomi 17 Pro оснащен 2,66-дюймовым экраном Magic Back Screen сзади, который можно использовать для многих задач: приема вызовов, селфи, вывода информации и тому подобное. Он поддерживает управление фото и видеозаписью через специально приспособленный интерфейс непосредственно на заднем экране. По данным GizmoChina, уже известно, что Xiaomi 17 Ultra и самый маленький вариант флагмана выйдут в мире, относительно Pro информация пока отсутствует.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Первый геймер среди святых: Ватикан канонизировал фана Halo
Встреча Hitman с Uncharted? Первый полный геймплей 007: First Light и дата выхода и дата выхода
Microsoft анонсировала Forza Horizon 6: самая большая карта в серии, сетинг Японии и релиз в 2026 году
В Resident Evil 9 появится камера от третьего лица, потому что Resident Evil 7 была слишком страшной
Сатира из реальной жизни: вышла игра One Man's Trash о мужчине, который выбросил 7500 биткоинов на помойку
Сюжет GTA 6 продлится 75 часов и завершится за пределами США, — инсайдер
В Borderlands 4 нашли локацию, которая открыто насмехается над экс-владельцем Gearbox
"Это же было уже": флагман Xiaomi 16 Pro Max появился на первых фото
Представлен Vivo V60: тройная Zeiss камера, батарея 6500 мА-ч в тончайшем корпусе и цена от $425
Ученые объяснили, почему геймеры инвертируют управление в видеоиграх
В Steam стартовала распродажа Capcom — вся линейка Resident Evil и Devil May Cry со скидками до -80%
Шутер F.E.A.R. вернули к жизни с "фанатским ремастером": 240 FPS, поддержка контроллера и исправленная физика
Samsung Galaxy Fold7, Flip7 и Watch8 уже в Украине: смартфоны стоят от 42 тыс. грн, часы стартуют с 15 тыс.
Режиссер новой "Обители зла" Зак Креггер: "Фильм соответствует тону Resident Evil 4, но живет в мире 2 и 3 частей"
Создатели The Witcher 4 свяжут сюжет с новым романом Сапковского
Google Pixel 10 Pro могут снимать 12-битное видео 4K RAW — как включить скрытую возможность
В Red Dead Redemption 2 открыли необычный способ прицеливания, который "прятался" от геймеров 7 лет
Battlefield 6 получит сразу два бета-теста в августе — первый стартует уже через неделю
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: "Обновление 1.6 уже близко, приготовься сражаться за лут с другими сталкерами!"
В Steam стартовал фестиваль "стрелялок" от третьего лица — Tom Clancy's, Uncharted и другие со скидками до -90%
Фильм "Уличный боец" получил новую дату выхода и первый постер с "маленькой россией"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить