Xiaomi 17 Pro превращается в Game Boy с помощью фирменного чехла

Во время презентации Xiaomi 17 Pro и Pro Max компания раскрыла еще один сценарий применения второго экрана. Игры идут в комплекте с чехлом.

Аксессуар подключается через Bluetooth и позволяет воспользоваться Magic Back Screen для игр в ретро-стиле. Чехол стоит около $40, имеет четыре кнопки на передней панели, круглый D-pad и кнопки выбора и запуска. Он оснащен собственным аккумулятором на 200 мАч, заряда которого должно хватить на 40 дней работы. Зарядка возможна без снятия чехла с телефона.

В комплект входят лицензионные игры, как Angry Birds 2, Sky Destroyer, Furball Runner и знаменитая «Змейка». Играть в эти версии игр можно даже без подключения к интернету. Использование этого необычного контроллера не требует сложной настройки. Хейтеры Xiaomi, не поверят, но игры не содержат рекламы.

Android Authority отмечает что некоторыми классическими играми, возможно, будет сложно управлять из-за отсутствия полного набора кнопок Game Boy. Также процессу могут мешать камеры, которые занимают значительную часть экрана. Xiaomi опубликовала видео, которое дает пользователям представление о функции.

Напомним, Xiaomi 17 Pro оснащен 2,66-дюймовым экраном Magic Back Screen сзади, который можно использовать для многих задач: приема вызовов, селфи, вывода информации и тому подобное. Он поддерживает управление фото и видеозаписью через специально приспособленный интерфейс непосредственно на заднем экране. По данным GizmoChina, уже известно, что Xiaomi 17 Ultra и самый маленький вариант флагмана выйдут в мире, относительно Pro информация пока отсутствует.