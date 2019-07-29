За месяц продано 2 млн смартфонов Honor Nova 5





21 июня компания Huawei представила смартфоны среднего уровня Nova 5, Nova 5i и Nova 5 Pro, которые стали первыми аппаратами компании на новой SoC Kirin 810. Смартфоны серии Nova 5 пока продаются только в Китае, но это не помешало им разойтись общим тиражом 2 млн единиц за месяц, став очередной победой для компании, которая сейчас переживает непростой период.

Буквально в прошлую пятницу в Китае состоялась официальная премьера модели nova 5i Pro, который в Европе будет выпущен под именем Huawei Mate 30 Lite в рамках новой линейки Mate 30.

Кроме того, на прошлой неделе прошла презентация смартфонов Honor 9X и 9X Pro, которые тоже основаны на SoC. Kirin 810. Новинку уже показали хороший результат на стадии сбора предзаказов в Китае и, вероятно, тоже окажутся весьма удачными моделями. В целом же вырисовывается весьма интересная картинка. Несмотря на санкции США и связанные с этим опасения почти каждый новый смартфон Huawei или его суббренда Honor оказывается успешным.

Источник: GSM Arena