Заметно дешевле ожидаемого. Новый флагманский CPU Intel Core i9-9900KS Special Edition представлен официально





Intel сегодня явила миру новый флагманский процессор для массовой настольной платформы LGA1151 — Core i9-9900KS Special Edition. Если кто забыл, этот процессор мы ждем еще с момента первого анонса на майской выставке Computex 2019, и уже успели все о нем узнать. Но все же Intel сумела удивить — ценой.

Процессор Intel Core i9-9900KS Special Edition появится в розничной продаже с 30 октября по рекомендованной цена $513. То есть, цена оказалась на $100 ниже ожидаемой и всего на пару десятков долларов превышает стоимость уже хорошо знакомого нам Core i9-9900K. Да, приставка Special Edition используется в названии вовсе не в маркетинговых целях, этот процессор выйдет ограниченным тиражом. Увы, размер партии не сообщается.

Напомним, Core i9-9900KS — это отборная версия Core i9-9900K, способная работать на частоте 5 ГГц при всех активных ядрах. Номинальный TDP для Core i9-9900KS заявлен на уровне 127 Вт, но вот каким будет реальное энергопотребление, пока можно лишь гадать.

Активные ядра Базовая частота, ГГц 1 ядро 2 ядра 3 ядра 4 ядра 5 ядер 6 ядер 7 ядер 8 ядер Core i9-9900KS (ГГц) 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 Core i9-9900K (ГГц) 3.6 5.0 5.0 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7

Технические характеристики актуальных топовых настольных процессоров Intel Core i9 и конкурирующих чипов AMD Ryzen 7 приведены в таблице.

Процессор Техпроцесс, нм Кол-во ядер/потоков Частота номинальная/Boost, ГГц Объем кэш-памяти L3, МБ Кол-во линий PCIe TDP, Вт Встроенно графическое ядро Рекомендованная цена, $ Соотношение цены и производительности, $ на поток Ryzen 9 3900X 7 12 / 24 3,5-4,7 32 24 Gen4 105 Нет 499 $20,79 Core i9-9900KS 14 8 / 16 4,0-5,0 16 16 Gen3 127 Да 513 $32 Core i9-9900K 14 8 / 16 3,6-5,0 16 16 Gen3 95 Да 488 $30,05 Ryzen 7 3800X 7 8 / 16 3,9-4,5 32 24 Gen4 105 Нет 399 $24,94 Core i9-9700K 14 8 / 8 3,6-4,9 12 16 Gen3 95 Да 374 $46,75 Ryzen 7 3700X 7 8 / 16 3,6-4,4 32 24 Gen4 65 Нет 329 $20,56

Остается добавить, что уже на следующей неделе, 5 ноября, AMD должна представить третье поколение HEDT-процессоров Ryzen Threadripper и нового флагмана массовой платформы AMD AM4 — Ryzen 9 3950X (16 ядер/32 потока, 3,5/4,7 ГГц). И с учетом появившихся сегодня тестов производительности HEDT-процессора Core i9-10980XE (18 ядер/36 потоков, 3,0-4,8 ГГц), где новинка Intel выглядит не особо привлекательно на фоне Ryzen 9 3900X, будет весьма интересно посмотреть на ответ «красных».

Источник: tomshardware