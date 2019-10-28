Заметно дешевле ожидаемого. Новый флагманский CPU Intel Core i9-9900KS Special Edition представлен официально
Intel сегодня явила миру новый флагманский процессор для массовой настольной платформы LGA1151 — Core i9-9900KS Special Edition. Если кто забыл, этот процессор мы ждем еще с момента первого анонса на майской выставке Computex 2019, и уже успели все о нем узнать. Но все же Intel сумела удивить — ценой.
Процессор Intel Core i9-9900KS Special Edition появится в розничной продаже с 30 октября по рекомендованной цена $513. То есть, цена оказалась на $100 ниже ожидаемой и всего на пару десятков долларов превышает стоимость уже хорошо знакомого нам Core i9-9900K. Да, приставка Special Edition используется в названии вовсе не в маркетинговых целях, этот процессор выйдет ограниченным тиражом. Увы, размер партии не сообщается.
Напомним, Core i9-9900KS — это отборная версия Core i9-9900K, способная работать на частоте 5 ГГц при всех активных ядрах. Номинальный TDP для Core i9-9900KS заявлен на уровне 127 Вт, но вот каким будет реальное энергопотребление, пока можно лишь гадать.
|Активные ядра
|Базовая частота, ГГц
|1 ядро
|2 ядра
|3 ядра
|4 ядра
|5 ядер
|6 ядер
|7 ядер
|8 ядер
|Core i9-9900KS (ГГц)
|4.0
|5.0
|5.0
|5.0
|5.0
|5.0
|5.0
|5.0
|5.0
|Core i9-9900K (ГГц)
|3.6
|5.0
|5.0
|4.8
|4.8
|4.7
|4.7
|4.7
|4.7
Технические характеристики актуальных топовых настольных процессоров Intel Core i9 и конкурирующих чипов AMD Ryzen 7 приведены в таблице.
|Процессор
|
Техпроцесс,
нм
|Кол-во ядер/потоков
|Частота номинальная/Boost, ГГц
|Объем кэш-памяти L3, МБ
|Кол-во линий PCIe
|TDP, Вт
|Встроенно графическое ядро
|Рекомендованная цена, $
|Соотношение цены и производительности, $ на поток
|Ryzen 9 3900X
|7
|12 / 24
|3,5-4,7
|32
|24 Gen4
|105
|Нет
|499
|$20,79
|Core i9-9900KS
|14
|8 / 16
|4,0-5,0
|16
|16 Gen3
|127
|Да
|513
|$32
|Core i9-9900K
|14
|8 / 16
|3,6-5,0
|16
|16 Gen3
|95
|Да
|488
|$30,05
|Ryzen 7 3800X
|7
|8 / 16
|3,9-4,5
|32
|24 Gen4
|105
|Нет
|399
|$24,94
|Core i9-9700K
|14
|8 / 8
|3,6-4,9
|12
|16 Gen3
|95
|Да
|374
|$46,75
|Ryzen 7 3700X
|7
|8 / 16
|3,6-4,4
|32
|24 Gen4
|65
|Нет
|329
|$20,56
Остается добавить, что уже на следующей неделе, 5 ноября, AMD должна представить третье поколение HEDT-процессоров Ryzen Threadripper и нового флагмана массовой платформы AMD AM4 — Ryzen 9 3950X (16 ядер/32 потока, 3,5/4,7 ГГц). И с учетом появившихся сегодня тестов производительности HEDT-процессора Core i9-10980XE (18 ядер/36 потоков, 3,0-4,8 ГГц), где новинка Intel выглядит не особо привлекательно на фоне Ryzen 9 3900X, будет весьма интересно посмотреть на ответ «красных».
Источник: tomshardware