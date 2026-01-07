Найцікавіші нові серіали січня 2026 року

Серіальний 2026-й вривається в екранний простір на досить високих обертах, як мінімум це стосується продовжень хітових шоу. Щодо новинок — кількості вистачає, а от стосовно якості — час покаже. За переглядом яких серіалів можна коротати довгі зимові вечори — читайте в січневому дайджесті.

Нові серіали

“Утікай” / Run Away

Дата випуску: 1 січня

У ролях: Джеймс Несбітт, Рут Джонс, Мінні Драйвер, Альфред Енох

Жанр: кримінальний трилер

Реліз: Netflix

Це історія про зневіреного батька Саймона Гріна, котрий намагається розшукати свою доньку-утікачку. Під час пошуків він потрапляє в епіцентр розслідування вбивства та зіштовхується зі страшними таємницями, що ризикують обернутися фатальними наслідками для його сім’ї.

“Утікай” — чергова серіальна адаптація твору Гарлана Кобена на Netflix, цього разу його однойменного роману, що з’явився на полицях книгарень у 2019 році. Вже третій рік поспіль стимінговий сервіс презентує екранізацію книжки Кобена 1 січня — у 2024-му це була “Твоя перша остання брехня”, а торік — “Сумую за тобою”. Серіал доступний до перегляду з 1 січня, на момент написання тексту він має 76% позитивних відгуків згідно 17 оглядів на агрегаторі Rotten Tomatoes.

“Його і її” / His & Hers

Дата випуску: 8 січня

У ролях: Тесса Томпсон, Джон Бернтал, Пабло Шрайбер, Крістал Фокс, Суніта Мані, Ребекка Ріттенгаус, Поппі Лю, Кріс Бавер, Марін Айрленд, Джеймі Тісдейл

Жанр: детективний трилер

Реліз: Netflix

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Дія розгортається в Атланті, де Ганна все більше віддаляється від своїх друзів і журналістської кар’єри. Але коли вона дізнається про жорстоке вбивство в Далонезі, то змушена повернутися у містечко свого дитинства та з головою зануритися в розслідування і пошук відповідей. Офіційно справою займається детектив Джек Гарпер, і зовсім скоро Ганна стає однією з його підозрюваних.

Ще одна січнева адаптація детективного читва на Netflix — однойменного роману британської письменниці Еліс Фіні, що побачив світ у 2020 році. Головні ролі виконали Тесса Томпсон та Джон Бернтал (Валькірія зустріла Карателя, якщо розглядати екранну співпрацю крізь призму кіновсесвіту Marvel), серед виконавчих продюсерів — Джессіка Честейн, котра була однією з тих, хто придбав права на екранізацію роману одразу після його виходу. Шоу складатиметься з 6 епізодів, що одночасно вийдуть 8 січня.

“Викрадена дівчина” / Girl Taken

Дата випуску: 8 січня

У ролях: Джилл Гапфенні, Алфі Аллен, Таллула Еванс, Дельфі Еванс, Леві Браун, Ніам Волш, Вікторія Еканоє

Жанр: психологічний трилер

Реліз: Paramount+

У центрі сюжету — близнючки Лілі та Еббі, чиє безтурботне дитинство в англійській провінції обривається трагедією, коли шанований місцевий вчитель Рік Гансен викрадає одну з дівчат. Через роки нелюдських випробувань у неволі Лілі нарешті виривається на волю, але зовнішній світ приберіг для дівчини нові випробування. Поки мати Єва та сестра Еббі намагаються склеїти уламки сім’ї, їх не полишає відчуття загрози. Викрадач не просто залишився непокараним — він веде власну небезпечну гру, прагнучи викривити правду та уникнути правосуддя.

Сюжет “Викраденої дівчини” заснований на романі Baby Doll Голлі Овертон. Серіал міститиме 6 епізодів, які, як і у випадку з попередньою позицією, прем’єруються одночасно 8 січня, тільки тепер на платформі Paramount+.

“Зоряний шлях: Академія Зоряного флоту” / Star Trek: Starfleet Academy

Дата випуску: 15 січня

У ролях: Голлі Гантер, Сандро Роста, Карім Діане, Керріс Брукс, Джордж Гокінс, Роберт Пікардо, Тіґ Нотаро, Одед Фер, Пол Джаматті, Тетяна Маслані

Жанр: наукова фантастика

Реліз: Paramount+

Події відбуваються у 32 столітті, де Зоряний флот і Об’єднана Федерація Планет відновлюються після катастрофічної події, показаної в серіалі “Зоряний шлях: Дискавері” (2017–2024). Серіал розповідає про перший за більш ніж століття новий набір курсантів Зоряного флоту, які досягають повноліття і проходять підготовку до офіцерської служби на борту зорельота USS Athena.

“Академія Зоряного флоту” буде 12-м серіалом в рамках франшизи “Зоряний шлях” і є частиною однойменного розширеного всесвіту. Прем’єра запланована на звичному для серії Paramount+ на 15 січня, коли будуть показані перші 2 епізоди. Решта 8 виходитимуть щотижня до 12 березня.

“Сім циферблатів Аґати Крісті” / Agatha Christie’s Seven Dials

Дата випуску: 15 січня

У ролях: Мія Маккенна-Брюс, Гелена Бонем Картер, Мартін Фрімен, Едвард Блюмел, Ніяша Гатенді, Корі Мілкріст, Ґай Сайнер, Алекс Маквін

Жанр: детективна історична драма

Реліз: Netflix

1925 рік. Безневинний розіграш під час вікенду в заміському маєтку закінчується трагедією та неочікуваною смертю. Енергійна леді Ейлін “Бандл” Брент відмовляється вірити у випадковість і починає власне розслідування, яке виводить її на слід зловісної змови. Разом із леді Катергем та досвідченим суперінтендантом Баттлом вона занурюється у світ небезпечних таємниць, де кожна розгадка змінює її уявлення про життя вищого світу.

Як неважко здогадатися, сюжет цього серіалу заснований на романі “Таємниця семи циферблатів” Аґати Крісті, опублікованого у 1929 році. Серед найбільш відомих облич в акторському складі відзначаємо присутність Мартіна Фрімена, якому після “Шерлока” (2010-2017) не вперше мати справу з детективною класикою, та Гелени Бонем Картер, що додаткових представлень не потребує.

“Поні” / Ponies

Дата випуску: 15 січня

У ролях: Емілія Кларк, Гейлі Лу Річардсон, Едріан Лестер, Ніколас Подані, Вік Майкеліс

Жанр: шпигунський трилер

Реліз: Peacock

У 1977 році дві секретарки, які працювали в американському посольстві в Москві, стають агентками ЦРУ після того, як їхні чоловіки помирають за загадкових обставин. Шпигувати у самісінькому лігві ідеологічного ворога візьмуться Емілія Кларк та Гейлі Лу Річардсон, і робитимуть вони це з 15 січня протягом 8 епізодів, що вийдуть одночасно на сервісі Peacock. Дівчата, беріть приклад з Тома Круза, підривайте той Кремль до бісової матері.

“Лицар сімох королівств” / A Knight of the Seven Kingdoms

Дата випуску: 18 січня

У ролях: Пітер Клеффі, Декстер Сол Анселл, Фінн Беннет, Берті Карвел, Танзін Кроуфорд, Деніел Інґс, Сем Спруелл

Жанр: фентезі, драма

Реліз: HBO Max

“За століття до подій, описаних у “Грі престолів” (2011-2019), жили сер Дункан Високий і його зброєносець Еґґ” — такий от лаконічний опис має серіал на сервісі HBO Max. Нагадаємо, що це приквел до “Гри престолів”, вже другий після “Дому дракона”, що стартував у 2022 році.

Прем’єра шоу запланована на 18 січня на HBO Max, воно складатиметься з 6 епізодів, які виходитимуть щотижня до 22 лютого. У листопаді, ще до релізу першого сезону, серіал був продовжений на другий, який має вийти у 2027-му.

“Краса” / The Beauty

Дата випуску: 21 січня

У ролях: Еван Пітерс, Ентоні Рамос, Джеремі Поуп, Ештон Кутчер, Ребекка Голл, Ізабелла Росселліні, Белла Хадід, Вінсент Д’Онофріо

Жанр: науково-фантастичний боді-горор

Реліз: FX on Hulu

Світ високої моди занурюється в кошмар, коли супермоделі починають помирати за загадкових обставин. Агенти ФБР Купер Медсен і Джордан Беннетт вирушають до Парижа, щоб розкрити правду. У столиці Франції вони виявляють вірус, що передається статевим шляхом та перетворює звичайних людей на зразки фізичної досконалості, але з жахливими наслідками. Згодом з’ясовується, що до цих подій причетний таємничий технологічний мільярдер. Поки епідемія поширюється світом, агенти мчать по Парижу, Венеції, Риму і Нью-Йорку, щоб зупинити загрозу, яка може змінити майбутнє людства.

Новий амбітний проєкт від шоуранера Раяна Мерфі заснований на однойменному коміксі Джеремі Гауна та Джейсона Герлі. На місцевому знімальному майданчику зібрався зірковий акторський склад, де серед знайомих облич можна побачити, наприклад, ім’я Евана Пітерса, який вже працював з Мерфі у “Позі” (2018-2021) та “Чудовиську: Історія Джеффрі Дамера” (2022). Сезон налічуватиме 11 епізодів, перші три з яких стартують на FX 21 січня, а завершиться показ двома фінальними серіями 4 березня.

“Пограбування” / Steal

Дата випуску: 21 січня

У ролях: Софі Тернер, Арчі Мадекве, Джекоб Форчун-Ллойд, Ендрю Говард, Еллі Джеймс

Жанр: кримінальний трилер

Реліз: Prime Video

Злочинці замислили пограбування століття, однак в самісінькому епіцентрі подій абсолютно випадково опиняється офісна працівниця Зара. Її звичайний робочий день в інвестиційній компанії перевертається догори дригом, коли банда грабіжників вривається і змушує дівчину та її найкращого друга Люка виконувати їхні накази.

Головну роль виконала колишня Джин Ґрей в “Людях Ікс”, Санса Старк з “Гри престолів” та майбутня Лара Крофт — британська акторка Софі Тернер. Вихід усіх 6 епізодів відбудеться на платформі Prime Video 21 січня.

“Цикл Пендрагона: Становлення Мерліна” / The Pendragon Cycle: Rise of the Merlin

Дата випуску: 22 січня

У ролях: Том Шарп, Роуз Рід, Джеймс Арден, Бретт Купер, Емрі Франклін, Фінні Кессіді, Алекс Лоуренс, Колін Каннінгем

Жанр: історичне фентезі

Реліз: DailyWire+

Британія після римлян — епоха великих завоювань та зародження легенди. На тлі кривавих сутичок між кельтськими племенами та загарбниками-англосаксами з’являється Мерлін — син барда Талієсіна та принцеси загубленої Атлантиди. Саме йому судилося стати ключовою фігурою в часи, коли стара магія зустрічається з новою історією, а Британія готується до появи свого найлегендарнішого короля.

Сюжет заснований на серії історико-фентезійних творів “Цикл Пендрагона” (1987-2025) американського письменника Стівена Р. Лоугеда. Зокрема, на перших двох книгах “Талієсин” (1987) та “Мерлін” (1988). Серіал становить переказ артуріанської легенди в період постримської Британії — епоху хаосу та зародження нових королівств на руїнах імперії.

“Пам’ять вбивці” / Memory of a Killer

Дата випуску: 25 січня

У ролях: Патрік Демпсі, Майкл Імперіолі, Одея Раш, Річард Гармон, Джина Торрес

Жанр: кримінальний трилер

Реліз: FOX

Анджело Ледда живе двома абсолютно різними життями — він є кілером у Нью-Йорку та сонним продавцем копіювальних апаратів і батьком у містечку Куперстаун на півночі штату. Обидва ці життя опиняються під загрозою, коли йому діагностують хворобу Альцгеймера, від якої вже помер його старший брат. Ситуація ускладнюється тим, що недавня смерть його дружини, ймовірно, не була нещасним випадком. Коли хтось починає переслідувати вагітну дочку Анджело, він повинен зупинити ворога, що полює на його сім’ю.

“Пам’ять вбивці” натхненний бельгійським фільмом “Справа Альцгеймера” 2003 року, який вже має рімейк під назвою “Флешбек” (2022), де головну роль виконав Ліам Нісон. Це був типовий пенсіонерський бойовичок з пізньої фільмографії останнього, і хочеться сподіватися, що творці серіалу зможуть запропонувати щось цікавіше.

“Диво-людина” / Wonder Man

Дата випуску: 27 січня

У ролях: Яг’я Абдул-Матін II, Бен Кінґслі, Деметріус Ґросс, Ед Гарріс

Жанр: супергеройська комедія

Реліз: Disney+

За сюжетом актори Саймон Вільямс і Тревор Слеттері намагаються отримати ролі в рімейку супергеройського фільму “Диво-людина”. Це буде 17-й серіал в межах невмирущого кіновсесвіту Marvel — так само як і Netflix з екранізаціями книжок Гарлана Кобена, марвелівські умільці привчають нас до тенденції січневих прем’єр на малих екранах. У 2024-му в перший місяць року вийшов “Ехо”, а торік — анімаційний серіал “Ваш дружній сусід Людина-павук”.

Якщо в DC є Диво-жінка, то в Marvel — Диво-людина, роль якого виконав Яг’я Абдул-Матін II, котрий, що цікаво, до цього грав Чорну Манту в дісішному “Аквамені”. Також планується повернення актора Тревора Слеттері у виконанні неповторного Бена Кінґслі, який у “Залізній людині 3” (2013) майстерно зображав лідера терористичної організації “Десять кілець” Мандарина, а також засвітився у короткометражці “Хай живе король” (2014) та у фільмі “Шан-Чі та легенда десяти кілець” (2021).

Серіал позиціюється як супергеройська комедія. Кевін Файгі відзначав, що через суттєву затримку випуску буде здаватися, ніби Marvel Studios “слідує тренду, а не започатковує його”, маючи на увазі схожість шоу з “Франшизою” (2024) та “Кіностудією” (2025). Останній, нагадаємо, потрапив до списку найкращих серіалів минулого року за версією ITC.ua. Менше з тим, прем’єра відбудеться на Disney+ 27 січня, коли до перегляду будуть доступні одразу усі 8 епізодів.

“Під солончаком” / Under Salt Marsh

Дата випуску: 30 січня

У ролях: Келлі Райллі, Рейф Сполл, Джонатан Прайс, Наомі Янг, Гаррі Лоуті, Браян Глісон, Кімберлі Ніксон

Жанр: кримінальний трилер

Реліз: Sky Atlantic

Події відбуваються у вигаданому валлійському містечку Морфа Гален. Одного разу вчителька і колишня поліціянтка Джекі Елліс знаходить тіло свого 8-річного учня Сефіна, який, судячи з усього, потонув. Це шокуюче відкриття пробуджує в місті спогади про нерозкриту справу трирічної давнини — зникнення племінниці Джекі, Несси, яке зруйнувало її кар’єру.

За розслідування береться старий напарник Джекі, детектив поліції Ерік Булл, який раніше зазнав тут невдачі. Вважаючи, що дві справи якось пов’язані, Елліс та Булл мають об’єднати зусилля, щоб дістатися правди, перш ніж на місто обрушиться буря і знищить усі докази. Прем’єра цього шестисерійного кримінального трилера запланована на 30 січня на каналі Sky Atlantic.

Продовження серіалів

“Нічний адміністратор” / The Night Manager

Дата випуску: 1 січня

У ролях: Том Гіддлстон, Г’ю Лорі, Олівія Колман, Алістер Петрі, Дієго Кальва, Індіра Варма, Каміла Морроне

Жанр: шпигунський трилер

Реліз: Prime Video

Сезон: 2

Джонатан Пайн намагався почати життя з чистого аркуша під ім’ям Алекса Ґудвіна, працюючи скромним офіцером MI6. Але розмірена служба в Лондоні закінчується, коли тінь минулого штовхає його у протистояння з новим небезпечним ворогом — колумбійським магнатом Тедді Дос Сантосом. За допомогою загадкової бізнесвумен Роксани Боланьос Пайн проникає в саме серце збройової корпорації в Колумбії. Опинившись у пастці серед зрад та підготовки приватної армії, він змушений вступити у смертельні перегони, щоб зупинити масштабний переворот.

Нарешті на екрани повертається загальновизнаний, відмічений купою нагород хіт “Нічний адміністратор” — розрив між сезонами становить майже 10 років. З іншого боку, така перерва могла піти тільки на користь — у творців був час добряче все продумати, адже вони не обтяжені необхідністю кувати залізо, поки воно гаряче. Також відомо, що шоу точно матиме третій сезон.

“Новобранець” / The Rookie

Дата випуску: 6 січня

У ролях: Натан Філліон, Алісса Діас, Річард Т. Джонс, Мелісса О’Ніл, Ерік Вінтер, Мекія Кокс, Шон Ешмор, Дженна Деван

Жанр: поліційний процедурал

Реліз: ABC

Сезон: 8

До свого 8 сезону добирається й історія про підстаркуватого поліціянта Джона Нолана, на якого чекають нові виклики. Нам обіцяють сюжет з вибуховим екшеном, несподіваними союзами та справами, що охоплюють різні континенти.

“Пітт” / The Pitt

Дата випуску: 8 січня

У ролях: Ноа Вайлі, Патрік Болл, Кетрін ЛаНаса, Супрія Ганеш, Фіона Дуріф, Тейлор Дірден

Жанр: медична драма

Реліз: HBO Max

Сезон: 8

Продовження ще одного хіта, який вистрілив торік і багатьма вважається одним з найкращих серіалів 2025 року. Для тих, хто чекав другого сезону, є гарна новина, принаймні в контексті відгуків критиків: продовження шоу знову отримало надзвичайно високі бали від оглядачів, які мали доступ до дочасного перегляду. На момент написання тексту рейтинг позитивних відгуків складає 95% згідно 22 рецензій на Rotten Tomatoes.

Другий сезон також складатиметься з 15 епізодів, перший з яких стартує 8 січня, а далі серії виходитимуть в режимі раз на тиждень до 16 квітня.

“Перехоплений рейс” / Hijack

Дата випуску: 14 січня

У ролях: Ідріс Ельба, Крістін Адамс, Макс Бізлі, Арчі Панджабі, Крістіан Нете, Клер-Гоуп Ешіте, Ліза Вікарі, Тобі Джонс

Жанр: трилер

Реліз: Apple TV+

Сезон: 2

У новому сезоні небезпека переміщується під землю: об’єктом атаки злочинців стає берлінське метро. Поки пасажири знаходяться в пастці у замкнених вагонах, влада на поверхні веде відчайдушну боротьбу за порятунок сотень людей. Сем Нельсон знову опиняється в епіцентрі подій прямо на борту захопленого потяга. Тепер кожна його дія — це гра ва-банк, де найменша помилка вартуватиме життя всім присутнім.

За роль у цьому захопливому гостросюжетному трилері Ідріс Ельба отримав номінацію на “Еммі”. З огляду на загальне позитивне сприйняття глядачів та критиків, продовження не змусило себе довго чекати. Освіжити у пам’яті події першого сезону можна в нашій рецензії.

“Правдива терапія” / Shrinking

Дата випуску: 28 січня

У ролях: Джейсон Сіґел, Гаррісон Форд, Джессіка Вільямс, Кріста Міллер, Джефф Деніелс, Шеррі Кола, Ізабелла Гомес, Майкл Дж. Фокс

Жанр: драмеді

Реліз: Apple TV+

Сезон: 3

І посміятися, і трошки посумувати знову пропонують творці комедійно-драматичного шоу “Правдива терапія”, третій сезон якого розпочнеться 28 січня і продовжуватиметься до 8 квітня з виходом однієї серії на тиждень. Усього в сезоні буде 11 епізодів, до основного акторського складу додадуться цікаві гостьові появи, зокрема в кадрі побачимо зірку культової науково-фантастичної трилогії “Назад у майбутнє” (1985-1990) Майкла Джей Фокса. До того ж нагадуємо, що на сайті є огляд першого сезону.

Також звертаємо увагу на такі продовження серіалів: