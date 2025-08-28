Огляд Acer Predator Helios 18 AI: коли потужність зустрічає мобільність

Acer Predator Helios 18 PH18-73 — ноутбук, який фактично претендує на роль настільного ПК. Під капотом у нього Intel Core Ultra 9 275HX із 24 ядрами, а за графіку відповідає мобільна GeForce RTX 5080 із 16 ГБ відеопам’яті. 18-дюймовий Mini LED-дисплей з високою частотою оновлення, підтримка Wi-Fi 7 та можливість апгрейду DDR5 до 192 ГБ роблять його максимально гнучким інструментом для ігор, рендерингу та роботи з великими обсягами даних. Але чи здатний цей “портативний монстр” реально замінити ваш десктоп? Ми протестували Helios 18 у різних сценаріях і готові розповісти, чи він дійсно того вартий.
Зміст
- 1 Технічні характеристики Acer Predator Helios 18
- 2 Комплектація та пакованняAcer Predator Helios 18
- 3 Дизайн, ергономіка та матеріали Acer Predator Helios 18
- 4 Клавіатура та трекпад Acer Predator Helios 18
- 5 Провідні та безпровідні інтерфейси Acer Predator Helios 18
- 6 Дисплей Acer Predator Helios 18
- 7 Камера та звук Acer Predator Helios 18
- 8 Робоча продуктивність Acer Predator Helios 18
- 9 Фірмове програмне забезпечення Acer Predator Helios 18
- 10 Ігрова продуктивність Acer Predator Helios 18
- 11 Автономність, температури та шум Acer Predator Helios 18
- 12 Досвід використання Acer Predator Helios 18
- 13 Ціна та конкуренти
Технічні характеристики Acer Predator Helios 18
|Екран
|18″ WQXGA (2560 × 1600, 16:10) 250Hz, Mini LED
|Процесор
|Intel Core Ultra 9 275HX (24 ядра: 8 P-ядер + 16 E-ядер), 2.7 ГГц до 5.4 ГГц, AI 13 TOPS
|Оперативна пам’ять
|64 ГБ DDR5-5600 (2×32 ГБ)
|Накопичувачі
|2×1 ТБ M.2 SSD
|Відеокарта
|NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU, 16 ГБ GDDR7, TGP 165 Вт
|Охолодження
|Два вентилятори AeroBlade 3D Gen 6 (0,05 мм металеві лопаті), випарна камера, рідкий метал і графеновий термоінтерфейс.
|Безпровідні інтерфейси
|Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4
|Аудіосистема
|4× 2 Вт динаміки
2× 2 Вт НЧ-динаміки
|Провідні інтерфейси
|
2x Thunderbolt 5 (DisplayPort / Power Delivery 3.1)
2x Type-A USB3.2 Gen2
1x Type-A USB3.2 Gen1
1x SD Card Reader
1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz)
1× 5 Gigabit Ethernet
1x 3,5 мм комбінований аудіороз’єм (мікрофон/навушники)
|Блок живлення
|400 Вт; 20 В, 20 А
|Акумулятор
|99 Вт·год
|Вага
|3.5 кг
|Розміри
|401 x 307,9 x 29,55 мм
|Інше
|Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0; Kensington Lock
Комплектація та пакованняAcer Predator Helios 18
З першого погляду на коробку стає зрозуміло: перед нами не офісна машинка для бухгалтерів. Чорна упаковка з масивним логотипом Predator прямо натякає на агресивну геймерську сутність.
Коробка Acer Predator Helios 18 велика і важка — все стандартно для техніки такого класу. Всередині — еко-френдлі атмосфера. Acer пропонує використовувати картонні тримачі ноутбука за подвійним призначенням: окрім транспортного призначення, їх можна скласти в підставку для навушників. Але будемо чесні: виглядає це не надто преміально і не прикрасить жоден ігровий стіл.
Зарядний пристрій — на 400 Вт. Шнур живлення має достатню довжину та товщину, відповідну до потужності адаптера, без спроб здешевити комплект. Під час використання варто враховувати, що адаптер сам по собі масивний і займе чимало місця у рюкзаку. А от фірмового рюкзака у комплекті, до речі, немає.
Приємним доповненням є Memory Thermal Pad Upgrade Kit — набір теплопрокладок для оперативної пам’яті, які можна встановити під час апгрейду або обслуговування для покращення тепловідводу. Безперечний плюс.
Рідкісні гості тут і змінні ковпачки для клавіш навігації та WASD, а також знімач для їх зручної заміни. Це приємно, бо саме вони страждають від пальців затятих геймерів у першу чергу.
Документація Acer Predator Helios 18 обмежується гарантією та короткою інструкцією для першого запуску.
У цілому, комплект поставки досить практичний, із кількома додатковими дрібницями, які можуть стати у нагоді під час повсякденного користування та обслуговування.
Дизайн, ергономіка та матеріали Acer Predator Helios 18
Helios 18 виглядає саме так, як звучить його назва — агресивно та масивно. І барвисто. Цей ноутбук з перших секунд демонструє, що з мобільністю тут не склалося, але з характером — навпаки. Перед нами геймерський “хижак”, і це не перебільшення.
Кришка виконана з алюмінію. Вона жорстка, не прогинається, має матове покриття, на якому все одно залишаються відбитки. Відкривається вона десь до 165 градусів, а далі — вже на ваш страх і ризик.
Нижня частина пластикова. Товщина корпусу — близько 3 см, вага — майже 3,5 кг. Це без урахування блока живлення, який додає ще понад кілограм. Носити таке щодня — виклик для спини, але цей ноутбук явно не про мобільність.
Петлі в Helios 18 виконані добротно, відкриваються плавно й тримають екран без найменшого хитання. Кришку можна підняти однією рукою, і це вражає, враховуючи вагу дисплея. При цьому навіть у максимальному нахилі корпус залишається стабільним, не намагаючись піднятися з поверхні столу.
На верхній кришці красується логотип Predator з RGB-підсвіткою. Вона не надто яскрава, більше декоративна. Задня частина корпуса має виступ, в якому ховаються радіатори охолодження.
У Predator Helios 18 інженери (чи радше маркетологи) вирішили, що підсвітки забагато не буває, тож, крім клавіатури, логотипа на кришці й світлової смуги спереду, додали ще одну деталь — декоративні RGB-елементи праворуч від тачпада. Вони виглядають як тонкі смужки і можуть синхронізуватися з іншими зонами або світитися власним кольором.
Естетики в ігровий процес вони не додають, але створюють відчуття, що навіть область під долонею гравця бере участь у загальному світловому шоу.
Вентиляційні отвори Acer Predator Helios 18 розташовані з боків, ззаду і зверху клавіатури. Видно, що тут працювали вже точно інженери. Вони знали, що це залізо буде грітися, і подбали про масу повітря, що його можна прокачати через систему.
Клавіатура та трекпад Acer Predator Helios 18
У Acer Predator Helios 18 встановлена повнорозмірна клавіатура з цифровим блоком — рідкість навіть для великих ноутбуків, адже деякі виробники жертвують NumPad заради компактності. Тут місця достатньо, тож усі клавіші на своїх місцях, без дивних переїздів і компромісів. Окремо винесені кнопки для керування системними функціями — PredatorSense, зміна продуктивних режимів і налаштування підсвітки. Це справді зручно, бо не потрібно шукати їх у глибинах комбінацій Fn.
Клавіші самі по собі великі, з чітким ходом і приємним тактильним відгуком. Тут не чиста механіка, але натискання відчуваються приємно. Розкладка стандартна, тому звикати довго не доведеться. Є й мультимедійні ярлики для швидкого регулювання гучності чи яскравості, що спрощує життя поза іграми.
Підсвітка клавіатури Acer Predator Helios 18 — ще одна сильна сторона. Використовується RGB з адресацією кожної клавіші, і все це кастомізується через PredatorSense. У темряві виглядає прикольно, але тим, хто любить стриманість, доступні й спокійні профілі.
Трекпад відповідає габаритам ноутбука — великий, із матовим покриттям, приємним на дотик. У повсякденних сценаріях трекпад легко замінює мишку. Якщо працювати в дорозі чи не брати з собою периферію, користування залишиться комфортним. Для ігор він, зрозуміло, не варіант, але як універсальний інструмент — більш ніж гідний.
Провідні та безпровідні інтерфейси Acer Predator Helios 18
Acer Predator Helios 18 не економить на портах. Тут є майже все, щоб не тягнути з собою павукоподібний USB-хаб. Інтерфейси розкидані по трьох сторонах корпусу, що додає варіативності у підключенні периферії та зменшує ризик заплутатися у дротах.
Комплект портів у Helios 18 виглядає практично і продумано: два USB-A 3.2 Gen 2 для швидкого підключення периферії, ще один USB-A 3.2 Gen 1 для менш критичних пристроїв, пара Thunderbolt 5 з повною сумісністю з док-станціями та зовнішніми графічними рішеннями, HDMI для моніторів або проєкторів, Ethernet із пропускною здатністю 5 Гбіт/с, слот для SD-карток, комбінований аудіороз’єм і роз’єм живлення.
Щодо бездротових можливостей, ноутбук теж у тренді: підтримка Wi-Fi 7 забезпечує високу пропускну здатність і низькі затримки, чого достатньо навіть для стрімінгу у 4K чи хмарного геймінгу. А Bluetooth 5.4 стане у пригоді для бездротових гарнітур, геймпадів або підключення периферії, яка вже давно викинула дроти на смітник історії.
Дисплей Acer Predator Helios 18
Екран — одна з сильних сторін Acer Predator Helios 18 PH18-73. І це не дивно: 18-дюймова Mini LED панель з роздільною здатністю 2560×1600 пікселів, частотою оновлення 250 Гц і піковою яскравістю до 1000 ніт.
Яскравість — це окрема тема. У SDR режимі — це 600 ніт, а у HDR яскравість досягає обіцяної тисячі, хоч і номінально. В реальності це означає: граєте ви у Gears of War: Reloaded чи просто переглядаєте YouTube — чорний залишається чорним, а вибухи — сліпучими.
Палітра кольорів відповідає 100% DCI-P3. Це означає, що дисплей підходить не лише для ігор, а й для професійної роботи з відео чи фото. Дизайнери, монтажери й стримери будуть задоволені. Навіть калібрування з коробки на дуже високому рівні.
Кут огляду — широкий. Навіть під сильними нахилами зображення залишається чітким, кольори не вицвітають. Це важливо, бо екран великий, і ви іноді будете дивитися на нього не під прямим кутом. До речі, завдяки антибліковому покриттю працювати з ноутбуком можна і в яскравому приміщенні.
G-Sync — ще один приємний бонус від NVIDIA. У поєднанні з частотою оновлення 250 Гц це гарантує максимально плавний ігровий досвід без розривів кадру. Тут це дійсно важливо: продуктивності ноутбука вистачає, щоб у багатьох іграх тримати високий FPS.
Час відгуку — близько 3 мс. Це цілком достатньо для кіберспорту. Навіть в динамічних сценах розмиття мінімальне.
Формат 16:10 стає стандартом для преміальних ноутбуків, і тут він в тему. Більше вертикального простору, що зручно в браузерах, ідеально для роботи, а в іграх це додає трохи більше занурення. У 18 дюймах — відчувається як широкий екран міні-IMAX.
Деякі моделі Helios 18 мають альтернативну конфігурацію дисплея: 4K+@120 Гц. Але на мою думку, саме Mini LED WQXGA на 250 Гц виглядає найзбалансованішим варіантом.
Камера та звук Acer Predator Helios 18
Вебкамера в Acer Predator Helios 18 — не те, чим ноутбук здатен здивувати. Це стандартна 2 Мп модуль з підтримкою Windows Hello. Звичайна картинка, нормальна чіткість. Для відеодзвінків у Zoom чи Discord — згодиться, але не більше.
Світлочутливість посередня. Ввечері з кімнатним освітленням видно шуми, як на мильниці з 2008-го. Зате мікрофони — приємний сюрприз. Гучність хороша, звук — досить чистий. Виграють у більшості конкурентів у цьому ж сегменті, особливо коли йдеться про голосові чати в іграх. Для запису подкасту не підійде, але для Discord — цілком.
У Acer Predator Helios 18 встановлено шість динаміків. У стерео режимі добре відчувається панорама, тож у шутерах можна приблизно зрозуміти, з якого боку підкрадається ворог, навіть без навушників. Гучність має солідний запас: на 60–70% від максимуму вже починаєш сумніватися, чи не почують твою гру сусіди, а на 100% — Helios цілком може зіпсувати комусь перегляд серіалу у сусідній квартирі.
Підключення гарнітури — через 3.5 мм роз’єм. Якість виходу добра, запас гучності є. Підключав Logitech Lightspeed G335 — грає чисто, без хрипів, із помітною глибиною.
У бездротових навушниках звук передається без проблем. Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4 працюють стабільно. Ніяких просідань, обривів чи лагів при тестуванні не було. Аудіо потокове — без нарікань. Apple Music, Spotify, YouTube — усе на рівні.
Робоча продуктивність Acer Predator Helios 18
|Бенчмарк
|Результат
|Speedometer 3.1
|39.4
|WebXPRT 4
|390
|Octane 2.0 Plus
|121195
|Octane 2.0 Plus (Multi)
|1138192
|CPU-Z Single
|810.9
|CPU-Z Multi
|18152.1
|3DMARK Steel Nomad
|4550
|3DMARK Speed Way
|5146
|3DMARK Port Royal
|12550
|3DMARK Time Spy Extreme
|9800
|3DMARK CPU Profile (Max threads)
|14874
|PCMARK 10 Extended
|10901
|Cinebench 2024 Single
|131
|Cinebench 2024 Multi
|1889
|Blender CPU 4.4.0
|440.04
|Blender GPU 4.4.0
|7228.76
|Corona 10 Benchmark
|10727112
|RAM read MB/s
|66806
|RAM write MB/s
|64751
|SSD read MB/s
|10805
|SSD write MB/s
|7620.47
У синтетичних тестах Acer Predator Helios 18 поводиться як машина, що абсолютно не боїться складних завдань. В інтернет-бенчмарках результат Speedometer 3.1 у 39,4 бали та WebXPRT 4 із показником 390 означають, що навіть важкі веб-додатки та вкладки з важкою JavaScript-анімацією не здатні його пригальмувати. Octane 2.0 Plus видає 121 195 балів у звичайному режимі та вражаючі 1 138 192 у мультипоточному, тож браузерна робота для цього ноутбука — відверто дріб’язкова справа.
В CPU-Z чітко видно потенціал процесора: 810,9 у single-core і 18 152,1 у multi-core ставлять його у вищу лігу мобільних чипів, де навіть важкий рендеринг чи кодування відео не виглядають проблемою. Cinebench 2024 підтверджує цю тенденцію — 131 бал у single та 1889 у multi свідчать про стабільно високу продуктивність як в одно-, так і багатопотокових сценаріях.
Бенчмарки 3DMark показують, що Acer Predator Helios 18 готовий до складних графічних завдань не лише у іграх. PCMark 10 Extended з результатом 10 901 бал малює картину “офіс-воркінгу без меж”. У Blender 4.4.0 ноутбук видає 440,04 балів на CPU і 7228,76 на GPU, що говорить про те, що рендер можна виконувати як силами процесора, так і відеокарти — обидва варіанти швидкі.
Фірмове програмне забезпечення Acer Predator Helios 18
Acer Predator Helios 18 постачається з попередньо встановленою Windows 11 Pro. Для потужної мобільної станції це цілком логічний вибір — ноутбук готовий до роботи і в домашньому офісі, і в корпоративному середовищі.
Ключовим елементом у налаштуванні та контролі пристрою є фірмова утиліта Acer PredatorSense. Вона дозволяє в реальному часі стежити за температурою процесора та відеокарти, налаштовувати швидкість вентиляторів, перемикатися між профілями продуктивності та керувати RGB-підсвічуванням клавіатури.
Для зручності передбачена окрема апаратна клавіша запуску на клавіатурі, а інтерфейс програми максимально простий і наочний. Завдяки PredatorSense можна швидко перейти з тихого офісного режиму у “турбо” з максимальною віддачею всіх компонентів — корисно як для геймінгу, так і для важких творчих задач.
Ігрова продуктивність Acer Predator Helios 18
Acer Predator Helios 18 демонструє гідну ігрову потужність у роздільній здатності 2560×1600, що є рідною для його великого 18-дюймового дисплея. Навіть найвимогливіші проєкти тримають стабільний FPS у межах, які забезпечують комфортний ігровий процес без вагань чи фризів.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на максимальних налаштуваннях Epic з DLAA і Frame Generation видає близько 99 кадрів за секунду. Для гри, яка вийшла з великими апаратними запитами і поки без підтримки Multi Frame Generation, це солідний показник.
DOOM: The Dark Ages у режимі Ultra Nightmare з Path Tracing, DLSS Quality і Frame Generation демонструє 140 FPS — достатньо, щоб насолоджуватись максимальними налаштуваннями і високою частотою оновлення екрану.
Avowed тестувався у версії гри без підтримки Multi-Frame Generation, лише з класичним Frame Generation, і видав 88 FPS. Це показник “чистої” продуктивності без додаткових оптимізацій, що дозволяє оцінити реальні можливості заліза.
Cyberpunk 2077 із Ray Tracing Overdrive, DLSS Auto і Frame Generation демонструє близько 168 FPS, що ще недавно було недосяжним для мобільних систем. Тут можна сміливо експериментувати з графічними режимами і не боятися просідань.
Atomfall на Epic із DLAA і рейтрейсингом видає 141 FPS — відмінний результат для постапокаліптичного шутера.
The Witcher 3 Next-Gen із Ray Tracing Ultra, DLSS Quality і Frame Generation показує 108 FPS — солідний показник для гри, що відома своїми високими апаратними вимогами.
Автономність, температури та шум Acer Predator Helios 18
Ноутбук із таким залізом не можна назвати довгограючим. У звичайному офісному сценарії (Wi-Fi, 50% яскравості, браузер, документи) Helios 18 витримує близько 4–5 годин, що для геймерського монстра виглядає посередньо.
В іграх ситуація значно жорсткіша: без підзарядки Helios 18 тягне лише 1–1,5 години навіть у відносно легких проєктах на низьких налаштуваннях. Тут очевидно — зарядний блок завжди має бути поруч. Його потужність сягає 330-360 Вт, причому сама відеокарта може споживати до 165 Вт у турбо-режимі, що добре пояснює апетит системи.
Acer Predator Helios 18 отримав продуману систему охолодження, яка поєднує два вентилятори AeroBlade 3D 6-го покоління з ультратонкими (0,05 мм) металевими лопатями, велику випарну камеру, рідкометалевий термоінтерфейс на процесорі та графенову термопрокладку для відеокарти.
Під навантаженням у турбо-режимі кулери розганяються, проте температури залишаються контрольованими: процесор під стресом утримує близько 90 °C, графіка — на рівні 75 °C. Втім, без тротлінгу не обійшлося. При пікових навантаженнях, коли CPU перевищував позначку у 100 °C, продуктивність просідала приблизно на 13–15%.
У легких задачах кулери часто зупиняються повністю, і тоді ноутбук можна назвати тихим. Загалом енергоефективність як для такого рівня заліза — непогана, але не виняткова: якщо потрібні тиша й автономність, цей формат точно не для вас.
Досвід використання Acer Predator Helios 18
Після кількох тижнів роботи з Helios 18, висновок доволі очевидний — це портативний стаціонар, який живе на столі й лише зрідка подорожує в рюкзаку (плюс ще зарядка, яка важить, як цеглинка).
Працювати на Acer Predator Helios 18 зручно завдяки великому дисплею і дійсно класній клавіатурі. Підсвітка у неї — не лише декор. У темряві знаходити потрібні клавіші легко, а індивідуальне налаштування зон дозволяє швидко відзначити WASD та інші важливі кнопки.
Тачпад великий і чутливий, але в іграх усе одно хочеться мишку. Навіть не обговорюється.
Завдяки гучним динамікам і гарному екрану Helios підходить і для мультимедійних вечорів — серіали, YouTube чи навіть монтаж відео.
Під час тривалих робочих сесій тепло від корпусу відчутне, але не обпікає долоні. А ось на колінах тримати його незручно, бо вага дається взнаки. І тепло від корпуса, звичайно.
Ціна та конкуренти
Ціна Acer Predator Helios 18 AI PH18-73 коливається від 174 440 до 213 149 гривень, що робить ноутбук цікавою пропозицією в сегменті великих ігрових ноутбуків із хорошим балансом потужності та вартості.
MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth — ультимативний флагманський ноутбук із 18-дюймовим екраном, націлений на максимальну продуктивність та більш агресивний, впізнаваний дизайн. Ціна цієї моделі значно вища — майже 267 тисяч гривень.
Gigabyte AORUS MASTER 18 пропонує схожу конфігурацію, але з топовоб 5090 та Mini LED-дисплеєм, але з акцентом на стриманіший дизайн і ціну від 189 899 гривень.
Alienware m18 R2 залишається все ще актуальним гравцем із стартовою ціною близько 142 тисяч гривень.
ASUS ROG Strix SCAR 18 пропонує один із найкращих екранів у своєму класі — 2560×1600, 240 Гц, HDR10 і Dolby Vision, а також потужне залізо.
MSI Raider 18 HX AI — ще один преміальний 18-дюймовий ноутбук із цінами від 167 до 209 тисяч гривень. Тут кожна гривня виправдана якісною збіркою та високою продуктивністю.
