Новий WhatsApp для Windows більше не вимагає підключення телефону для обміну повідомленнями

Новий застосунок WhatsApp для Windows більше не вимагає підключення смартфона для надсилання, отримання та синхронізації повідомлень. Оновлення на сайті WhatsApp показує, що програма для Windows більше не є бета-версією та доступна для завантаження в Microsoft Store.

Раніше користувачам Windows доводилося завантажувати настільну вебверсію. WhatsApp або отримувати доступ до служби обміну повідомленнями у веббраузері. Новий додаток є нативним для Windows. У WhatsApp кажуть, що це має зробити застосунок швидшим та чуйним.

Оновлений WhatsApp має менш захаращений інтерфейс у порівнянні з попередньою версією, але в іншому не дуже відрізняється. Найбільша зміна полягає в тому, що більше не потрібно тримати телефон у мережі, щоб синхронізувати повідомлення між ним та настільною програмою. У WhatsApp зараз працюють над застосунком для macOS.

Oh wow, the new version of WhatsApp is now out of beta. It's a modern Windows app which replaces the old electron/web version. You can receive messages without the app being turned on, and you don't need to be connected to a phone.

