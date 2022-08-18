Новий WhatsApp для Windows більше не вимагає підключення телефону для обміну повідомленнями

Новий застосунок WhatsApp для Windows більше не вимагає підключення смартфона для надсилання, отримання та синхронізації повідомлень. Оновлення на сайті WhatsApp показує, що програма для Windows більше не є бета-версією та доступна для завантаження в Microsoft Store.

Раніше користувачам Windows доводилося завантажувати настільну вебверсію. WhatsApp або отримувати доступ до служби обміну повідомленнями у веббраузері. Новий додаток є нативним для Windows. У WhatsApp кажуть, що це має зробити застосунок швидшим та чуйним.

Оновлений WhatsApp має менш захаращений інтерфейс у порівнянні з попередньою версією, але в іншому не дуже відрізняється. Найбільша зміна полягає в тому, що більше не потрібно тримати телефон у мережі, щоб синхронізувати повідомлення між ним та настільною програмою. У WhatsApp зараз працюють над застосунком для macOS.

Oh wow, the new version of WhatsApp is now out of beta. It's a modern Windows app which replaces the old electron/web version. You can receive messages without the app being turned on, and you don't need to be connected to a phone. Download: https://t.co/10uMAH7SHI pic.twitter.com/6Xh1KKqsh0 — Daniel 🇨🇦 (@kid_jenius) August 16, 2022

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Функція роботи WhatsApp на кількох пристроях більше не перебуває у стадії бета-тестування. Вона дозволяє зв’язати до чотирьох пристроїв з обліковим записом WhatsApp без використання смартфона, зберігаючи при цьому наскрізне шифрування.

Використання поєднаних пристроїв має низку обмежень. Якщо iPhone використовується як основний пристрій, неможливо очищати або видаляти чати. Не можна надсилати повідомлення з попереднім переглядом посилань, писати або дзвонити користувачам дуже старої версії WhatsApp, а також переглядати розташування в реальному часі.

WhatsApp активно працює над покращенням функцій месенджера.

Джерело: The Verge