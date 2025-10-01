Новини Кіно 01.10.2025 comment views icon

"А тепер біжи": Netflix випустив перший трейлер готичного фентезі "Франкенштайн"

Катерина Даньшина

Кадри з фільму "Франкенштайн"

Вийшов перший повний трейлер готичного фентезі “Франкенштайн” Ґільєрмо дель Торо, який нарешті пропонує повноцінний погляд на монстра, що ожив.

“Франкенштайн” — це нова екранізація класичного роману Мері Шеллі 1818 року, яка представляє Оскара Айзека, як божевільного вченого Віктора Франкенштайна та Джейкоба Елорді у ролі його жахливого творіння. Відео пропонує звичні для історії темні декорації у супроводі ударів блискавки й закадрового голосу монстра, що починає оповідати “власну” версію історії.

“Я пам’ятаю частини. Спогади різних чоловіків”, — каже хриплий голос на тлі відео, яке демонструє як монстра формують з людських частин. “А потім я побачив твоє ім’я. Віктор Франкенштайн. Мій творець. Я вимагаю від тебе єдиної милості. Якщо ти не даруєш мені любові, то я порину в лють”.

"Схоже на роботу божевільного": готичне фентезі "Франкенштейн" Ґільєрмо дель Торо оцінили у 78% на Rotten Tomatoes

Поряд з Елорді нам представляють самого вченого та його наречену Елізабет (Мія Гот), кілька сцен з вибухами та бійками й нарешті розкриття готового обличчя монстра, який загрозливо підсумовує:

“А тепер біжи!”.

"Схоже на роботу божевільного": готичне фентезі "Франкенштейн" Ґільєрмо дель Торо оцінили у 78% на Rotten Tomatoes

Серед решти акторського складу з’являються Крістоф Вальц (доктор Преторіус), а також Чарльз Денс, Берн Горман, Девід Бредлі й Ральф Айнесон.

“Франкенштайн” отримав схвальні оцінки (наразі 80% на Rotten Tomatoes) після дебюту на кількох осінніх кінофестивалях і виборов нагороду “Вибір глядачів” в Торонто, яка є традиційним показником для кандидатів на перегони за “Оскар”.

“Один із найкращих творів дель Торо, це епічна розповідь про незвичайну красу, почуття та мистецтво… Відома візуальна уява режисера, втілена у винятковій роботі оператора та художника-постановника, тішить око. Сміливе використання кольору, особливо перенасичених червоних і зелених, що випалюють тіні, захоплює дух. Тим часом вуха масажує потужна оркестрова партитура”, — писав Девід Руні з The Hollywood Reporter.

Ґільєрмо дель Торо розробляв екранізацію протягом десятиліть, перш ніж Netflix зрештою дав на неї зелене світло, і запропонував традиційне для його робіт унікальне бачення історії, що торкається найдрібніших деталей. У випадку з “Франкенштайном” монстр Елорді, здається, має більш художній та естетичний вигляд, ніж попередні версії культового персонажа.

“Відколи я почав малювати цю істоту наприкінці 70-х і на початку 80-х, я знав, що не хочу симетричних шрамів, швів чи затискачів”, розповідав раніше дель Торо. “Я хотів, щоб він мав вигляд новонародженої істоти, бо часто в кадрі він нагадує жертву нещасного випадку. Але Віктор не лише хірург, а й художник, тому розрізи мали мати естетичний сенс. Я ніколи не розумів, чому в інших версіях він використовує стільки шматочків від різних тіл? Чому він просто не воскрешає хлопця, який переніс серцевий напад? І відповідь для мене була такою: що, якби тіла були з поля бою? Тоді йому потрібно знайти спосіб гармонійно об’єднати трупи”.

Netflix випустить “Франкенштайн” в обмеженому прокаті 17 жовтня (здебільшого тому, щоб мати шанс претендувати на кінонагороди), тоді як прем’єра на стримінгу запланована на 7 листопада. Відомо, що фільм отримав рейтинг R і триває 2 години 29 хвилин.

