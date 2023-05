Amazon дозволила купувати алкоголь через систему сканування долонь, яка підтверджуватиме вік клієнта

Платіжна система Amazon One отримує функцію перевірки віку, тож тепер клієнти зможуть купити алкоголь «легким рухом руки‎».

Користувачі мають завантажити на сайт Amazon One офіційне посвідчення особи, після чого зможуть придбати алкогольні напої через систему сканування долонь. Продавці чи бармени отримають повідомлення «‎21+» на пристрій Amazon One, яке підтвердить, що клієнт достатньо дорослий, а далі проведуть «візуальну ідентифікацію», порівнявши його обличчя з фото на екрані.

Для початку купувати алкоголь «‎долонями» дозволять на бейсбольному стадіоні

Coors Field у Денвері, штат Колорадо.

Технологію Amazon One вперше представили у 2020 році, як спосіб зробити покупки «‎швидшими та ефективнішими». Компанія інтегрувала систему у власних супермаркетах Fresh і мінімагазинах Go, а також деяких магазинах Whole Foods. Згодом до Amazon One приєдналися спортивні та розважальні заклади, а Panera Bread почала тестувати систему у двох своїх ресторанах на початку цього року.

Під час запуску програми Amazon стикнулася з негативною реакцією прихильників конфіденційності. Сама компанія стверджує, що не зберігає ідентифікатори користувачів, а документацію перевіряє сторонній сертифікований постачальник.