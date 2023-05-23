Amazon дозволила купувати алкоголь через систему сканування долонь, яка підтверджуватиме вік клієнта

Платіжна система Amazon One отримує функцію перевірки віку, тож тепер клієнти зможуть купити алкоголь «легким рухом руки».
Користувачі мають завантажити на сайт Amazon One офіційне посвідчення особи, після чого зможуть придбати алкогольні напої через систему сканування долонь. Продавці чи бармени отримають повідомлення «21+» на пристрій Amazon One, яке підтвердить, що клієнт достатньо дорослий, а далі проведуть «візуальну ідентифікацію», порівнявши його обличчя з фото на екрані.
Для початку купувати алкоголь «долонями» дозволять на бейсбольному стадіоні
Coors Field у Денвері, штат Колорадо.
Технологію Amazon One вперше представили у 2020 році, як спосіб зробити покупки «швидшими та ефективнішими». Компанія інтегрувала систему у власних супермаркетах Fresh і мінімагазинах Go, а також деяких магазинах Whole Foods. Згодом до Amazon One приєдналися спортивні та розважальні заклади, а Panera Bread почала тестувати систему у двох своїх ресторанах на початку цього року.
Під час запуску програми Amazon стикнулася з негативною реакцією прихильників конфіденційності. Сама компанія стверджує, що не зберігає ідентифікатори користувачів, а документацію перевіряє сторонній сертифікований постачальник.
«Система «сканувань долонь» є більш приватною, ніж інші біометричні системи, оскільки ви не можете визначити особу людини, дивлячись на зображення її долоні», – кажуть в Amazon.