Apple працює над доступнішими бездротовими навушниками AirPods Lite – Аналітик

В даний час Apple продає 4 різні моделі бездротових навушників AirPods, починаючи від AirPods другого покоління і закінчуючи просунутими AirPods Max. І хоча AirPods стали досить популярними навушниками, вони не належать до категорії доступних пристроїв. Однак, за словами аналітика Джеффа Пу з Haitong Intl Tech Research, зараз компанія працює над новими навушниками AirPods Lite, щоб конкурувати з дешевшими бездротовими моделями.

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Як стверджує Джефф Пу, посилаючись на свої галузеві джерела, попит на AirPods впаде у 2023 році. Очікується, що постачання AirPods впадуть з 73 млн одиниць у 2022 році до 63 млн у 2023 році. Це буде пов’язане з «м’яким попитом на AirPods 3» у поєднанні з тим фактом, що Apple може не випустити нові AirPods цього року.

Аналітик стверджує, що компанія працює над AirPods Lite. Йдеться про версію «з нижчою ціною», щоб конкурувати із навушниками інших виробників. Однак жодних подробиць та функцій цього пристрою поки не повідомляється.

Із запуском AirPods 3 у 2021 році Apple зберегла у продажу AirPods 2 попереднього покоління за нижчою ціною – $129, а AirPods 3 – $169. Імовірно AirPods Lite коштуватимуть менше ніж $129. Інший варіант для Apple просто ще більше знизити ціну на AirPods другого покоління, можливо, до $99.

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Джерело: 9to5mac