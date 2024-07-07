Конкурс «Астрономічний фотограф року» оголосив приголомшливих 2024 року. Від захопливих «міфічних монстрів» до запаморочливих далеких сузір’їв – кандидати, які увійшли до короткого списку кращих фото конкурсу, демонструють чудову красу неба навколо нас. Ось приголомшливі номінанти цього року. Серед фіналістів — фото сонця, полярного сяйва, рідкісних астрономічних явищ та далеких галактик.

«Ніч з Валькіріями» — Хосе Мігель Пікон Чімеліс

На цьому зображенні потужна геомагнітна буря створює приголомшливе кольорове видовище у нічному небі Ісландії. Автор зробив панорамну фотографію біля гори Ейстрагорн — «одну з найдивовижніших, які я відчував під час нічного фотографування».

«Сонячна пульсація» — Веньлянь Лі

На цьому яскравому зображенні фотографа Веньлянь Л — вибухова сонячна пляма, яка викидає плазму з поверхні Сонця.

«Нічне спостереження» — Якоб Занер

На цьому знімку з Ла-Пальма, одного з Канарських островів в Атлантичному океані, величезний телескоп Ісаака Ньютона знаходиться під зловісними космічними хмарами із сузір’я Лебедя.

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«Арктичний дракон» — Каріна Летеліер Баеза

Каріна Летельєр Баеза зняла полярне сяйво у формі дракона. Його хвіст опускається до горизонту, яскраво-зелені проміні набувають форми крил, що височіють над скелястими пірамідами Арктик Хенге в Ісландії.

«Серпантин» — Пол Хаворт

Автор створив це захопливе зображення зірок над руїнами старого причалу та потрісканою глиною на пляжі Снеттішем у Норфолку, Великобританія.

«Пожирач галактики» — ShaRA (Shared Remote Astrophotography)

Міжзоряні хмари CG 4 (Cometary Globule 4) утворюють жахливу форму, яка ніби збирається поглинути галактику, на цьому знімку, зробленому групою астрофотографів.

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«Сині деталі M45: Плеяди» — Шандор Біліцкі

На цьому знімку Шандор Біліцький відобразив красу сузір’я Плеяд. Також відомі як Мессьє 45 або Сім сестер, Плеяди складаються з тисяч найяскравіших зірок. Сузір’я розташоване на відстані 445 світлових років від Землі.

«Космічний феєрверк: метеорний потік Гемініди» — Якоб Занер

На цій панорамі зображено метеорний потік Гемінідина тлі зимового Чумацького Шляху у нічному небі над Ла-Пальма. Якоб Занер каже, що він бачив три метеори на хвилину під час піка дощу.

«Крик вмираючої зірки» — Янн Сейнті

Янн Сейнті зафіксував наднову зорю Лебедя на цьому приголомшливому знімку. Назва є посиланням на «Крик», відому картину Едварда Мунка — це крик, який продовжує лунати у космосі після смерті зірки.

«Марсіанські дементори» — Леонардо Ді Маджо

Автор створив це моторошне абстрактне зображення з використанням фотографії, зробленої з орбітального апарату NASA Mars Reconnaissance Orbiter — космічного корабля, який шукає воду на Марсі.

Джерело: Live Science