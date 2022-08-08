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Багатокористувацький режим Call of Duty: Modern Warfare II покажуть 15 вересня, а потім стартує бета-тест гри

Багатокористувацький режим Call of Duty: Modern Warfare II покажуть 15 вересня, а потім стартує бета-тест гри

Компанії Activision і Infinity Ward мають намір розкрити подробиці багатокористувацького режиму гри Call of Duty: Modern Warfare II під час проведення заходу Next, запланованого 15 вересня. Також наголошується, що попередній бета-тест розпочнеться 16 та 17 вересня на консолях PlayStation, а 24 вересня з’явиться відкрита кросплатформова бета-версія для всіх консолей та ПК.

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Щоб приєднатися до попередньої та відкритої бета-версії, необхідно оформити попереднє замовлення на гру. При цьому власники PlayStation опиняться у більш виграшній позиції та більш ранній доступ до бета-версій завдяки ексклюзивній пропозиції. Усі терміни вказано на наступному зображенні.

Многопользовательский режим Call of Duty: Modern Warfare II покажут 15 сентября, а потом стартуют этапы бета-теста игры

  • 16-17 вересня – ранній доступ для PlayStation;
  • 18-20 вересня – відкрита бета-версія для PlayStation;
  • 22-23 вересня – ранній доступ для Xbox та ПК, відкрита бета-версія для PlayStation з кросплатформною грою;
  • 24-26 вересня – відкрита бета-версія для всіх платформ із кросплатформовою грою.

Разом з багатокористувацьким режимом Infinity Ward заявила, що покаже «близьке майбутнє [як] Call of Duty буде виглядати, включаючи багато інших подробиць про Modern Warfare II, інформацію про наступну Call of Duty: Warzone і багато іншого про мобільну версію Call of Duty: Warzone (також відома як Project Aurora)». Компанія також пообіцяла показати стримерів на YouTube, які грають в ігри в режимі реального часу, а також іншу інформацію.

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Нова гра Call of Duty: Modern Warfare II має вийти 28 жовтня та коштувати $70 на всіх платформах.

Call of Duty: Modern Warfare II вийде в Steam — вперше з 2018 року, коли серія стала ексклюзивом Battle.net [Дебютний трейлер та подробиці]

Джерело: Engadget


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