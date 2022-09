Блокчейн-мережа Zilliqa представила прототип ігрової консолі Web3 — її вихід заплановано на 2023 рік

Консоль Zilliqa отримала елегантний дизайн та набір портів HDMI, Ethernet, USB-C та USB 3.0.

Близько 6 місяців пішло на етап досліджень – консоль розробляли та тестували для того, щоб забезпечити плавну інтеграцію Web3 (криптогаманця, програмного забезпечення для майнінгу, технології блокчейну) у звичайний ігровий процес.

Керівник відділу ігрових технологій у Zilliqa Валентин Кобелеа розповів, що розробники надихалися прикладом колекції NFT NBA Top Shot.

Користувачі зможуть заробляти токени Zilliqa (ZIL), виконуючи внутрішньоігрові місії, завдання та квести. Винагорода в цьому випадку буде аналогічна монетам або іншим активам у традиційних іграх, але з додатковими функціями технології блокчейн. Цей процес, впевнені в компанії, призведе до «подальшої децентралізації блокчейну Zilliqa за рахунок збільшення числа майнерів по всьому світу».

Дохід, який геймери можуть отримати за участь у грі та майнінг, буде безпосередньо залежати від того «наскільки вправні гравці, і сума, яку вони зароблять, відображатиме це». Подробиць вартості консолі поки не опубліковано, проте Zilliqa заявляє, що продукт «у підсумку зможе окупити себе».

Zilliqa, заснована в 2017 році, і запущена двома роками пізніше в основній мережі, є блокчейном смарт-контрактів рівня 1. В останні місяці компанія активно прагнула розширити свій вплив в ігровій сфері, приєднавшись до Blockchain Gaming Alliance (BGA) у квітні цього року і налагодивши партнерські відносини з кіберспортивними командами MAD Lions, RRQ, а нещодавно — з Alien Worlds і XBorg.

Партнерство Zilliqa з останніми дозволить спільноті XBorg допомогти у створенні ігрових турнірів та маркетингових заходів, а також отримати доступ до бета-версії для тестування ігрового центру Zilliqa у жовтні.

Запуск ігрової консолі запланований на перший квартал 2023 року із спільним випуском двох ігор для Zilliqa, включаючи шутер від першої особи (FPS) WEB3WAR.

Ігри Web3 передбачають, що геймери повинні мати повну автономію та право власності на свої придбані активи з використанням технології блокчейну. NFT у вигляді внутрішньоігрових активів, таких як зброя, скіни та значки, гравець може продавати або навіть переміщати між віртуальними світами в метавсесвіті.

Втім, перші користувачі ігрової технології блокчейна зіткнулися з негативною реакцією скептиків у традиційній ігровій спільноті, які висловили стурбованість з приводу наслідків фінансіалізації ігрового процесу, впливу блокчейна на навколишнє середовище та ефектів «грай, щоб заробити».

Ever found the world of blockchain games puzzling to navigate and understand?

Zilliqa’s research division has published its “Web3 Gaming In 2022 And Beyond” report to help you better understand this complex world.

Expect more industry reports in future!https://t.co/hnvGqyQgPc pic.twitter.com/bS3zL9IuCW

— Zilliqa (@zilliqa) September 12, 2022