Бойовик «Банші» з Антоніо Бандерасом вийде в прокат 7 липня

Незабаром в український прокат вийде фільм «Банші» / Code Name Banshee. Це пригодницький бойовик з Антоніо Бандерасом в головній ролі.

Фільм «Банші» розказує про найману вбивцю Ділайлу на прізвисько Банші. Під час виконання нового завдання вона розуміє, що замовник – теж найманець. І колись він намагався вбити її колишнього куратора, Калеба. Калеб – колишній урядовий вбивця. Ділайла з’ясовує, що Калеб досі живий та переховується. В підсумку колишні колеги об’єднують зусилля, щоб з’ясувати правду та відшукати спокій.

Режисером фільму «Банші» став Джон Кіс. Головні ролі виконали Антоніо Бандерас («Uncharted: Незвідане», «Тілоохоронець дружини кілера»), Джеймі Кінґ («Вісім подруг Оушена»), Томмі Фленаґан («Гладіатор») та інші.

Фільм «Банші» вийде в український прокат 7 липня.