Режисер «Чужий: Ромул» грав у The Last of Us під час написання сценарію — це допомогло «удосконалити» одного з персонажів

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Мова йде про персонажку Ізабели Мерсед у «Чужий: Ромул», яка отримала деякі характеристики Діни з The Last of Us Part II — за іронією долі, за рік акторку обрали на цю ж саму роль у другому сезоні телеадаптаціі гри.

«Фан-факт: я грав у The Last Of Us 2, поки писав сценарій “Ромула”. Історія про вагітну Діну змусила мене подумати про те, чи не зробити героїню Кей так само вагітною. Потім я запропонував Ізабеллі Мерсед зіграти Кей… Рік потому вона отримала роль Діни в шоу HBO… Правдива історія», — написав режисер «Чужий: Ромул» Феде Альварес у дописі в Twitter.

«Чужий: Ромул» — це сьомий основний фільм франшизи та дев’ятий з урахуванням кросоверів «Чужий проти Хижака». Це також перша стрічка серії, яка виходить після «Чужий: Заповіт» 2017 року. Її режисував сам Скотт, але після невтішних результатів прокату, передав свої обов’язки у наступному фільмі вже Феде Альваресу і залишив за собою лише продюсерську роль. Сюжет «Ромулу» розгортається між подіями «Чужого» (1979) та «Чужих» (1986) і оповідає про групу молодих людей, які стикаються з іншопланетною формою життя на занедбаній космічній станції.

Fun fact: I was playing #TheLastOfUs2 while writing #AlienRomulus The story of a pregnant Dina made me think of having the character of Kay be pregnant too. Then I cast Isabella Merced to play Kay…. A year later she gets cast to play Dina on the HBO show…. True story. https://t.co/fABV9L1x1I pic.twitter.com/prDV6bHTYf — Fede Alvarez (@fedalvar) August 24, 2024

Наразі фільм все ще транслюється в кінотеатрах, однак вже відзначився другим найкращим дебютом в історії франшизи та зібрав загалом позитивні відгуки, які хвалять акторський склад та спецефекти, однак подекуди звинувачують режисера у відсутності оригінальності.

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