Новини Кіно 24.08.2024 о 15:52 comment views icon

Режисер «Чужий: Ромул» грав у The Last of Us під час написання сценарію — це допомогло «удосконалити» одного з персонажів

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Режисер «Чужий: Ромул» грав у The Last of Us під час написання сценарію — це допомогло «удосконалити» одного з персонажів

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Мова йде про персонажку Ізабели Мерсед у «Чужий: Ромул», яка отримала деякі характеристики Діни з The Last of Us Part II — за іронією долі, за рік акторку обрали на цю ж саму роль у другому сезоні телеадаптаціі гри.

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«Фан-факт: я грав у The Last Of Us 2, поки писав сценарій “Ромула”. Історія про вагітну Діну змусила мене подумати про те, чи не зробити героїню Кей так само вагітною. Потім я запропонував Ізабеллі Мерсед зіграти Кей… Рік потому вона отримала роль Діни в шоу HBO… Правдива історія», — написав режисер «Чужий: Ромул» Феде Альварес у дописі в Twitter. 

«Чужий: Ромул» — це сьомий основний фільм франшизи та дев’ятий з урахуванням кросоверів «Чужий проти Хижака». Це також перша стрічка серії, яка виходить після «Чужий: Заповіт» 2017 року. Її режисував сам Скотт, але після невтішних результатів прокату, передав свої обов’язки у наступному фільмі вже Феде Альваресу і залишив за собою лише продюсерську роль. Сюжет «Ромулу» розгортається між подіями «Чужого» (1979) та «Чужих» (1986) і оповідає про групу молодих людей, які стикаються з іншопланетною формою життя на занедбаній космічній станції.

Наразі фільм все ще транслюється в кінотеатрах, однак вже відзначився другим найкращим дебютом в історії франшизи та зібрав загалом позитивні відгуки, які хвалять акторський склад та спецефекти, однак подекуди звинувачують режисера у відсутності оригінальності.

«Чужий: Ромул» повернув до франшизи зірку «Чужого» 1979 року — але не так, як ми б того хотіли

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