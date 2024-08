Режисер «Чужий: Ромул» грав у The Last of Us під час написання сценарію — це допомогло «удосконалити» одного з персонажів

Мова йде про персонажку Ізабели Мерсед у «Чужий: Ромул», яка отримала деякі характеристики Діни з The Last of Us Part II — за іронією долі, за рік акторку обрали на цю ж саму роль у другому сезоні телеадаптаціі гри.

«Чужий: Ромул» — це сьомий основний фільм франшизи та дев’ятий з урахуванням кросоверів «Чужий проти Хижака». Це також перша стрічка серії, яка виходить після «Чужий: Заповіт» 2017 року. Її режисував сам Скотт, але після невтішних результатів прокату, передав свої обов’язки у наступному фільмі вже Феде Альваресу і залишив за собою лише продюсерську роль. Сюжет «Ромулу» розгортається між подіями «Чужого» (1979) та «Чужих» (1986) і оповідає про групу молодих людей, які стикаються з іншопланетною формою життя на занедбаній космічній станції.

Fun fact: I was playing #TheLastOfUs2 while writing #AlienRomulus The story of a pregnant Dina made me think of having the character of Kay be pregnant too. Then I cast Isabella Merced to play Kay…. A year later she gets cast to play Dina on the HBO show…. True story. https://t.co/fABV9L1x1I pic.twitter.com/prDV6bHTYf

— Fede Alvarez (@fedalvar) August 24, 2024