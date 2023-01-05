EA відновить лише 40% збережених файлів гравців Madden NFL 23, що пошкодились під час збою сервера 28 грудня

Збережені дані гравців, що намагалися увійти у режим франшизи Madden NFL 23 наприкінці грудня 2022-го року під час збою сервера, ймовірно, пошкоджені й більша частина з них втрачена назавжди.

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Минулого тижня EA презентувала гравцям Madden NFL 23 небажаний передноворічний подарунок — пошкоджені файли збереження. 31 грудня видавець заявив, що кожен, хто намагався отримати доступ до режиму Connected Franchise Mode (CFM) під час збою сервера, може втратити більшу частину своїх збережених даних.

Проблеми з сервером виникли 28 грудня і тривали до наступного дня. Пізніше EA повідомила, що відновити вдасться лише 40% даних.

Погіршує ситуацію й те, що 28 грудня корпорація також написала у Twitter, що “тепер користувачі можуть грати у CFM без проблем” — за три дні до того, як повідомила погані новини про втрачені збереження.

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Update! After todays maintenance users should now be able to play CFM without issue. If you continue to have trouble please contact EA Help or let us know in this thread. Thank you! — MaddenNFLDirect (@MaddenNFLDirect) December 28, 2022

Після вибачень в EA закликали постраждалих геймерів “розпочати нові франшизи”, а також стежити за обліковим записом франшизи Madden NFL у Twitter, щоб отримувати новини про подальші оновлення.

Розроблена EA Tiburon і видана Electronic Arts Madden NFL 23 — це 34-та частина серії відеоігор про американський футбол Madden NFL, названа на честь колишнього тренера і телеведучого Джон Меддена. Режим франшизи вперше з’явився в Madden NFL 99, а оновлений CFM запустили у 2013 році. (Остання версія дозволяє контролювати гравця, тренера чи власника протягом змодельованої кар’єри). Враховуючи, скільки часу може знадобитися, щоб створити власну лігу, важко уявити, що гравці із втраченими збереженнями задовольняються порадою EA “просто розпочати нову гру”.

Джерело: Engadget