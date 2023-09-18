Ердоган кличе Маска будувати наступний завод Tesla в Туреччині — Ілон «киває» та дивиться в бік Саудівської Аравії й Індії

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрівся з Маском у Нью-Йорку під час візиту до США на Генеральну Асамблею ООН.

«Нагадуючи, що завдяки виходу турецького електромобіля Togg, Tesla вийшла на турецький ринок, Ердоган закликав компанію побудувати свій сьомий завод у Туреччині», — повідомило турецьке державне інформаційне агентство Anadolu з посиланням на управління комунікацій країни.

Ердоган також запропонував SpaceX співпрацювати з турецькою космічною програмою та запросив мільярдера на Teknofest — найбільший авіаційний, аерокосмічний і технологічний фестиваль Туреччини, який проходитиме з кінця вересня до кінця жовтня цього року.

Ілон відповів, що ряд турецьких постачальників вже працюють з Tesla, і що Туреччина «є одним із найважливіших кандидатів» на його наступний завод.

Нині в Tesla п’ять заводів (шостий будують у Мексиці). У травні Маск заявив, що, швидше за все, вибере місце для нового підприємства до кінця року. Повідомляється, що він уже спілкувався з індійськими урядовцями про відкриття заводу з виробництва недорогих електромобілів в Індії, а також веде перемовини із Саудівською Аравією.

Ердоган і Маск також обговорили співпрацю в галузі штучного інтелекту та супутникового інтернет-сервісу SpaceX. Повідомляється, що Ілон висловив зацікавленість в отриманні необхідної ліцензії від уряду Туреччини для експлуатації Starlink у країні з населенням у 85 мільйонів.

Протягом останніх десятиліть Туреччина позиціювала себе як великий виробничий центр на перехресті Європи та Азії. У період з 2012 по 2022 рік частка промисловості у ВВП країни зросла приблизно до 19%, і цей показник прагнуть збільшити до 21% до кінця цього року в рамках промислово-технологічної стратегії до 2023 року, яка також включає державну підтримку підприємців, посилення законодавства про інтелектуальну власність та значні інвестиції в STEM-освіту та технологічні стартапи.

36% промислового експорту Туреччини становить середньотехнологічна продукція і 3% — високотехнологічна. До кінця 2023 року країна планує збільшити частку середньотехнологічної експортної продукції до 44%, а високотехнологічної — до 6%.

За останні роки Туреччина відзначилася, зокрема, в оборонних технологіях. У 2022 році вона досягла рекордного обсягу експорту озброєнь у $4,4 мільярда, що перевищує річний оборонний бюджет деяких європейських країн. Уряд країни прагне довести цю цифру до $6 мільярдів у 2023 році.

Оборот оборонної промисловості країни загалом минулого року склав $10 мільярдів, і загалом тут розташовано близько 2000 компаній, що працюють у цьому секторі. Безпілотник Bayraktar TB2 місцевого виробництва здобув популярність після того, як українські війська використали його проти вторгнення російських військ — про, що власне також згадав Ердоган під час зустрічі з Маском. Той відповів, що чув про нього.

Стосовно виробничого сектора в цілому — Туреччина очікує щорічно інвестувати від $1 до $1,5 мільярда для інтеграції рішень індустрії 4.0 (що стосується четвертої промислової революції та цифрової трансформації виробничих галузей) у виробничий процес.

Однак економіка Туреччини протягом останніх кількох років перебуває на спадній спіралі, оскільки скорочення резервів іноземної валюти та постійна відмова Ердогана підвищити процентні ставки на тлі швидкого зростання призвели до сильного ослаблення валюти та захмарної інфляції. Центральний банк країни в останні місяці доклав зусиль, щоб змінити курс, поступово підвищуючи процентні ставки, хоча вартість валюти поки що не покращилася.

Власна валюта Туреччини, ліра, знизилась на 30% щодо долара з початку року і втратила 78% своєї вартості щодо долара за останні 5 років. Прагнення Ердогана збільшити іноземні інвестиції в країну — від розмов із генеральними директорами, такими як Маск, до торговельних та інвестиційних угод із багатими арабськими державами Перської затоки — виглядає частиною зусиль, спрямованих на реанімацію фінансів країни.

Джерело: CNBC