God of War — це ще не все: Santa Monica інтригує новим проєктом

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Студія Sony Santa Monica, відома серією God of War, працює над новою грою, яка, ймовірно, не матиме стосунку до пригод Кратоса.

Глауко Лонгі (Glauco Longhi), керівник відділу розробки персонажів студії, повідомив про це на своїй сторінці у LinkedIn. Користувач форуму ResetEra під ніком Angie звернув увагу на допис Лонгі, де той підтвердив роботу над новою грою.

«Sony Santa Monica запропонувала мені повернутися на посаду керівника відділу розробки персонажів. Я відповідатиму за весь процес створення персонажів для їхнього нового інтелектуального продукту. Радий знову працювати з командою та разом розвивати персонажів у відеоіграх», — написав Лонгі на LinkedIn.

Останнім часом Santa Monica активно шукає нових працівників. На офіційному сайті та сторінці LinkedIn студії з’явилися вакансії провідного технічного художника процедурної генерації, провідного програміста інструментів та старшого художника персонажів. В описах вакансій зазначено, що нових співробітників наймають «для розробки нового неанонсованого проєкту».

SMS is looking for passionate artists, programmers, designers, animators, and producers to help us on our new unannounced project! Check out this month’s open positions: 👉 https://t.co/1Tro8hnDzR pic.twitter.com/1S49nfDIVB — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) July 9, 2024

Santa Monica Studio — це американська студія з розробки відеоігор, що базується в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Заснована у 1999 році, вона найбільше відома за серію ігор God of War, яка отримала численні нагороди та визнання критиків. Студія належить Sony Interactive Entertainment і відіграє ключову роль у створенні ексклюзивних ігор для консолей PlayStation.

Курс Full-stack developer від Mate academy. Full Stack JavaScript розробник — це суперніндзя, який може з нуля створити сайт. Навчайтесь та отримуйте гарантоване працевлаштування. Отримати знижку на курс

Нагадаємо, що God of War Ragnarök незабаром з’явиться на ПК. Розробники призначили реліз гри на ПК на 19 вересня. Студія Sony Santa Monica представила новий трейлер, який демонструє особливості комп’ютерної версії. Цікаво, що ПК-версія виходить майже через два роки після дебюту на консолях PlayStation 4 та 5.

Джерело: 80.lv

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.