God of War — це ще не все: Santa Monica інтригує новим проєктом

Студія Sony Santa Monica, відома серією God of War, працює над новою грою, яка, ймовірно, не матиме стосунку до пригод Кратоса.

Глауко Лонгі (Glauco Longhi), керівник відділу розробки персонажів студії, повідомив про це на своїй сторінці у LinkedIn. Користувач форуму ResetEra під ніком Angie звернув увагу на допис Лонгі, де той підтвердив роботу над новою грою.

Останнім часом Santa Monica активно шукає нових працівників. На офіційному сайті та сторінці LinkedIn студії з’явилися вакансії провідного технічного художника процедурної генерації, провідного програміста інструментів та старшого художника персонажів. В описах вакансій зазначено, що нових співробітників наймають «для розробки нового неанонсованого проєкту».

SMS is looking for passionate artists, programmers, designers, animators, and producers to help us on our new unannounced project! Check out this month’s open positions: 👉 https://t.co/1Tro8hnDzR pic.twitter.com/1S49nfDIVB

— Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) July 9, 2024