IBM планує запустити квантовий комп’ютер на 100 000 кубітів протягом наступних 10 років

Торік корпорація International Business Machines (IBM) встановила рекорд, створивши найбільшу квантову обчислювальну систему на базі власного процесора Osprey, який містив 433 кубіти, одна нині націлена на ще більш вражаючу мету – будівництво квантової машини на 100 000 кубітів протягом наступних 10 років, повідомляє MIT Technology Review.

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Про свої амбіційні плани IBM оголосила на самміті G7 у Хіросімі, Японія, та заявила, що співпрацюватиме з Університетом Токіо та Університетом Чикаго в рамках проєкту вартістю $100 млн. IBM каже, що система на 100 000 квантових кубітів об’єднає у роботі «‎найкращі класичні суперкомп’ютери» для здійснення важливих відкриттів у фармакології, виробництві добрив, продуктивності акумуляторів тощо.

Квантові комп’ютери – це машини, які використовують властивості квантової фізики для зберігання даних і виконання раніше неможливих обчислювальних завдань. Якщо класичні комп’ютери кодують інформацію в бінарній системі з нулів та одиниць, то у квантових – основною одиницею пам’яті є квантовий біт або кубіт.

Однак поки квантові комп’ютерні не досягли створення бодай чогось корисного, що роблять стандартні суперкомп’ютери, оскільки системи легко порушуються будь-якими крихітними збуреннями, які фізики зазвичай називають «‎шумом». У перспективі більша кількість кубітів у таких комп’ютерах дозволить подолати ці проблеми.

IBM – не перша компанія, яка поставила собі за мету створити реальну потужну квантову систему з великою кількістю кубітів. В планах Google – отримати мільйон кубітів до кінця десятиліття, схожу ідею розглядає PsiQuantum із Пало-Альто. IonQ, що базується в Меріленді, прагне до 2028 року створити систему з 1024 «логічних кубітів», кожен з яких буде сформований зі схеми виправлення помилок із 13 фізичних кубітів.

Згідно з власною дорожньою картою IBM, квантові комп’ютери, які вона будує, можуть масштабуватись лише до 5000 кубітів, а для більшої потужності – необхідні нові технології, у чому й мають допомогти університети (Google, схоже, вважає так само, тож виділила $50 млн на фінансування досліджень квантових обчислень в тих самих університетах Токіо та Чикаго).

Саме тому протягом останніх кількох років IBM працювала над тим, щоб зробити свої системи доступними для академічних дослідників: квантові процесори компанії можна запустити в роботу через хмару за допомогою спеціально створених інтерфейсів, які вимагають мінімального розуміння технічних особливостей квантових обчислень (за даними Reuters в IBM наразі є 20 квантових комп’ютерів по всьому світу, до яких клієнти можуть отримати доступ через хмарний сервіс). Нині вже написано близько 2000 дослідницьких статей про експерименти з використанням квантових пристроїв компанії.