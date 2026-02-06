tradfi
Ілонофон? SpaceX готує смартфон із вбудованим супутниковим зв'язком Starlink

Олександр Федоткін

SpaceX розробляє смартфон з прямим доступом до супутникового інтернету Starlink.


Зазначається, що компанія Ілона Маска експериментує з підключенням смартфонів до супутникової мережі Starlink. У США випробування проводились з використанням iPhone, підключених до оператора T-Mobile. Вони відправляли та отримували текстові повідомлення через супутники Starlink. Теоретично система має забезпечувати інтернет та телефонні дзвінки без необхідності традиційної стільникової мережі.

За інформацією Reuters від трьох незалежних джерел, наразі у SpaceX працюють над розробкою власного смартфона. Однак не має ніякої інформації стосовного того, коли він має вийти і які матиме характеристики. За словами Маска, пристрій значно відрізнятиметься від теперішніх смартфонів та розроблятиметься з нуля для забезпечення максимальної продуктивності ШІ, надаючи змогу моделям штучного інтелекту працювати локально. 

Смартфон, ймовірно, розробляється з метою значно збільшити кількість користувачів Starlink. Наразі на супутникову мережу припадає до 80% від загального прибутку SpaceX. Такий телефон також міг би зацікавити тих, хто постійно подорожує, за умови, що у компанії Маска запропонують вигідний тариф з доступом до інтернету по всьому світу і відсутньою платою за роумінг. Однак, оскільки подорожі за кордон із телефоном вже стали відносно простими та доступними завдяки провайдерам eSIM, успіх такої послуги, швидше за все, залежатиме від ціни.


Ми писали, що Starlink починає поступово переводити користувачів на дорожчі базові тарифні плани. Після скасування “житлового” тарифу Residential за $40 зі стандартним комплектом, компанія тепер позбувається й найдешевшого плану для антени Mini.

Однак наразі Starlink коштує дешевше, ніж традиційний фіксований зв’язок провідних операторів у Великій Британії. Тим часом Blue Origin запускає орбітальний інтернет із 6 Тбіт/с

Джерело: NotebookCheck

