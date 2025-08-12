Новини Кіно 12.08.2025 comment views icon

Ім'я Алана Тьюдіка видалили з фільму "Я, робот" після тестових показів — глядачі вподобали його більше за Вілла Сміта

Алан Тьюдік зіграв Сонні у науково-фантастичному бойовику “Я, робот” 2004 року, однак на момент прем’єри про це мало хто здогадувався. Річ у тім, що ім’я актора видалили з промо-матеріалів одразу після тестових показів за досить цікавої причини.

Зі слів актора, на тестових показах аудиторія вподобала його гру більше, ніж роботу Вілла Сміта у ролі Дела Спунера.

“Багато людей не знали, що я грав робота Сонні у фільмі “Я, робот”, і на те є причина. Вони проводили тестові покази фільму, щоб оцінити персонажів, і мені сказали: “Алане, у тебе результати кращі, ніж у Вілла Сміта”, — згадував Тьюдік у недавньому подкасті. “А потім я зник. Для мене все скінчилося. В жодній рекламі моє ім’я не згадувалося”.

Сонні вивели на екран за допомогою комп’ютерної графіки, де Тьюдік подарував йому свій силует, рухи та голос. Актор вважає, що “багато вклав” у цю роль і був шокований рішенням продюсерів.

“Я був настільки шокований. Думав: “Чекайте, тобто ніхто не дізнається, що я там є? Я багато вклав у цю роботу, мав рухатися як робот… На той час я був дуже засмучений”.

Попри негативний досвід Тьюдік зрештою отримав популярність як інший робот — K-2SO у всесвіті “Зоряних війн”, початково у фільмі “Бунтар Один” і цьогоріч в хітовому серіалі “Андор”.

Дієго Луна і персонаж Тьюдіка K-2SO у серіалі “Андор”

“Я, робот” — це науково-фантастичний фільм від режисера Алекса Прояса, створений за мотивами оповідань Айзека Азімова з однойменної збірки. Його дія відбувається в Чикаго 2035 року, коли роботи “окуповують” посади державних службовців по всьому світу. Сміт грає детектива, що розслідує смерть засновника U.S. Robotics і вважає, що робот Сонні вбив його.

Фільм був номінований на “Оскар” в категорії “Найкращі візуальні ефекти”, але зрештою програв “Людині-павуку 2” Сема Реймі. У публічному просторі його почали активно згадувати торік, коли Прояс звинуватив Ілона Маска в плагіаті.

