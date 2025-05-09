Для «Андору» написали окремий епізод-горор про дроїда K-2 — Тоні Гілрой пояснив, чому його скасували

Lucasfilm

Шоуранер серіалу «Андор» планував зняти окремий епізод в стилі горорів для другого сезону, присвячений перепрограмованому імперському дроїду K-2SO, якого озвучив Алан Тьюдік.

У тексті присутні спойлери до другого сезону серіалу «Андор».

Кассіан Андор та K-2SO зрештою зустрілися у восьмому епізоді другого сезону під час різанини на Гормані, однак шоуранер серіалу Тоні Гілрой початково мав зовсім інакший план для представлення дроїда, розрахований на окремий епізод жахів.

«Ден Гілрой написав дивовижний, повністю самодостатній епізод, схожий на фільм жахів», — розповідає Тоні Гілрой в інтерв’ю EW. «Це була історія про K2. Вони мали доставити величезний потворний танкер на Явін, а всередині був заблокований бойовий дроїд серії KX, який полював на них. Це було щось на кшталт фільму про монстрів з K2. Це було справді круто».

Ця історія мала стати дев’ятим за ліком епізодом, однак так і не потрапила на камери з однієї простої причини — обмеження в бюджеті.

«Ми не могли собі цього дозволити», — каже Гілрой. «Нам чітко дали зрозуміти, що це поза межами досяжності. Тому довелось об’єднати все».

Причому така ситуація сталася не вперше з творчою командою «Андора». В першому сезоні сценарист і брат Тоні Гілроя Дені написав великий епізод про планету Алдані, який довелось кардинально переробити.

«Денні двічі обпікся. Він написав епізод “Алдані” ще до пандемії Covid за участі 2000 людей. Він чимось нагадував Гластонбері, величезний фестиваль. А потім, коли почались реальні знімання, нам сказали: “Було б добре, якби там було 150 людей”. Ми такі: “О, Боже, нам доведеться змінити всю історію!».

Для контексту: Disney витратила на «Андор» $645 млн (на знімання другого торік пішло $290 млн, але остаточна сума може бути суттєво вищою) — це фактично найдорожчий проєкт у всесвіті «Зоряних війн». Якщо ж зважати на витрати телебачення загалом, то лідирують за вартістю все ще «Персні влади» від Prime Video з бюджетом першого сезону у $465 млн. Хоча зі скасованими епізодами, здається, «Андор» мав всі шанси його обігнати.

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В інтерв’ю Гілрой також визнає, наскільки важливою була поява K-2SO в «Андорі», хоча й трапилася дещо пізніше, ніж розраховували фанати (й сам Тьюдік).

«Я сказав Алану про це на початку, і зрештою всі погодились: “Дивись, ми почекаємо, але воно того варте. І коли цей момент настане — ми справді зробимо з цього подію. Це матиме сенс і виглядатиме природно”», — пояснює Гілрой.

Наразі «Андор» цілком справедливо можна вважати найуспішнішим серіалом про «Зоряні війни» (хоча конкуренція, слід зазначити, невелика) і найвище оціненим проєктом франшизи, який стартував майже з ідеальних 99% на Rotten Tomatoes. Восьмий і дев’ятий епізоди тим часом набрали рекордні 9,8/10 на IMDb.

Нагадаємо, що раніше Гілрой зізнався, що не хотів знімати серіал і сподівався, що COVID зупинить виробництво, але згодом відзначив проєкт як найкращий у своїй кар’єрі. Він також заявляв, що успіх «Андору» змусить Disney зняти горор чи ситком про «Зоряні війни».