Intel виявила 43 помилки у графічному драйвері… переглянувши відео з оглядом драйвера від стороннього ресурсу

Запуск дискретних відеокарт Intel Arc Alchemist виявився не найуспішнішим. Наразі єдиним доступним пристроєм нової лінійки є модель Intel Arc A380. При цьому «доступною» дуже відносно. Фактично вона продається тільки в Китаї. І щоб зробити її незалежний огляд, західним ресурсам довелося купувати екземпляр у Китаї.

Драйвери Intel теж не хапали зірок з неба та містили велику кількість помилок. А погане ПЗ у багатьох випадках може занапастити потенціал навіть потужного обладнання. Ситуація з драйверами виявилася настільки поганою, що сама Intel визнає – вона виявила 43 різні помилки драйвера графічного процесора… під час перегляду відеоогляду від Gamers Nexus.

«Наприклад, ми виявили 43 проблеми з нашою командою інженерів з огляду A380, проведеного Gamers Nexus. Ми виправили 4 з цих проблем до кінця липня. З тих пір ми виправили 21 проблему інтерфейсу користувача в нашому випуску драйвера від 19 серпня, і він також включає підтримку нульового дня для Saints Row, Madden NFL 23, виправлення збоїв для Stray і Horizon Zero Dawn, виправлення продуктивності для Marvel’s Spider-Man і виправлення спотворень для SmoothSync. Ми застосовуємо аналогічні підходи зі звітами з інших оглядів преси», – йдеться у повідомленні Intel.

Компанія також каже, що вона «продовжує дізнаватися, що нам потрібно для досягнення успіху». Зокрема, виявлено проблему з інсталятором, яку планується виправити пізніше цього року.

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Дуже важливо, що Intel прислухається до відгуків про свої продукти та усуває виявлені проблеми. Але водночас виправлення помилок у новому продукті на підставі зовнішніх незалежних оглядів – це не той підхід, якого можна очікувати від компанії з мільярдними бюджетами на розробку.

Джерело: techpowerup