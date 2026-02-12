Із нарад не втекти: Microsoft "cховала" кнопку "Виходу" у Teams

Depositphotos

Microsoft Teams переносить опцію “Вийти” в системний трей Windows 11. Таким способом компанія намагається запобігти випадковому залишенню зустрічей після численних скарг користувачів.





Наприкінці минулого року софтверний гігант оголосив про свій план надати альтернативний спосіб виходу із зустрічей Microsoft Teams через системний трей, щоб запобігти випадковим розривам під час дзвінків. Зараз оновлення Teams переміщує опцію “Вийти”, щоб запобігти випадковому натисканню і загалом покращити досвід користування. Тож, якщо раніше можна було б сказати, що це цілком слушне виправдання, якщо ви випадково натиснули “Вийти” під час важливої зустрічі в Teams, то тепер — ні. Кілька користувачів не висловили занепокоєння з цього приводу, і тепер Microsoft нарешті робить щось, щоб це виправити.

Ця функція спочатку мала почати впроваджуватися до середини листопада і стати загальнодоступною до кінця листопада 2025 року. Проте Microsoft змінила терміни, відкладши випуск до середини лютого. Таким чином, функція може поступово з’являтися у користувачів, наближаючись до широкої доступності протягом найближчих кількох днів. У зв’язку з цим адміністраторам не потрібно робити жодних дій, оскільки зміни автоматично набудуть чинності через нове оновлення для десктопної версії Teams.

Варто зазначити, що це не єдиний спосіб уникнути випадкового виходу із зустрічей Teams. Є ще шанс, що ви можете натиснути кнопку “Вийти”, намагаючись вибрати “Поділитися”, щоб показати свій екран учасникам зустрічі, що може бути все ще дратівливим, але прогрес є прогресом.У налаштуваннях програми можна перейти в “Загальні” та увімкнути опцію підтвердження перед виходом із зустрічі.





Окрім цього, Microsoft планує запровадити нову функцію в Teams, яка дозволить користувачам звільнити місце на екрані під час відеодзвінків, приховуючи панель керування нарадою — ця опція стане доступною у березні 2026 року як окреме налаштування, яке дасть більше контролю над інтерфейсом під час відеозустрічей. Загалом, Microsoft постійно розширює можливості Teams: у грудні 2025‑го з’явилися нові функції, серед яких багатозадачний режим зі спливаючими вікнами для одночасної роботи з кількома чатами та календарем, а також додаткова безпека приєднання до приватних груп — це лише частина оновлень, які покращують зручність і захист під час спілкування в Teams.

Джерело: WindowsCentral.com