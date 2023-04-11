Контрабандист намагався ввезти у Китай 6000 карт microSD усередині велосипеда – підвели нерви

Китайська митниця затримала ще одного контрабандиста-невдаху. Чоловік був упійманий під час спробі контрабанди 6000 карт пам’яті microSD з острова Гонконг до материкового Китаю. Жителі Гонконгу користуються нульовим податком з продажу товарів, але ставка на материку може сягати 13%. Флешки були заховані в рамі та сидінні велосипеда.

Курс Мікросервіси Spring Cloud для Java Пс-с-с-с! Друже, час апгейдити скіли Показуйте, що у вас там

Контрабандист намагався провести велосипед каналом, який не вимагає декларування шляхом з Гонконгу до провінції Гуандун, але своєю поведінкою видав незаконні наміри. Згідно з машинним перекладом тексту китайською, чоловік «часто відводив погляд та поводився підозріло». Імовірно, він намагався уникнути зорового контакту з чиновниками.

У вихідному матеріалі також висвітлюються інші нещодавні спроби контрабанди незадекларованих чи неправильно задекларованих товарів з регіонів із низьким/нульовим податком на материк. Наприклад, наприкінці березня іноземець намагався переправити до Китаю 56 коробок (1,3 тонни) смартфонів, що були у використанні та екранів до них.

Ми вже писали про велику кількість контрабанди з Гонконгу до материкового Китаю за останні три роки. Крім цікавих своїми масштабами випадків, є ще одна категорія – химерні та комічні контрабандисти. Зазвичай їх видає неприродна поведінка з об’єктивних (спосіб кріплення захованого товару) чи психологічних причин.

Джерело: Tom’s Hardware