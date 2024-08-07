Microsoft розробляла альтернативу Windows — презентація ОС Midori потрапила у мережу

Десять років тому Microsoft мала намір випустити спеціальну операційну систему Midori. Нова ОС могла запускати програми Windows, не покладаючись на старий код — вона могла б стати надійною альтернативою Windows.
Цей проєкт, який тривав кілька років, був офіційно припинений Microsoft у 2015 році. Компанія вирішила включити знання та рішення, отримані Midori, в інші програмні продукти.
Приховані відео 2013 недавно року з’явилися у мережі завдяки WalkingCat, відомому ентузіасту технологій, який вже розкривав секрети Microsoft. Ці відео були записані на конфіденційній зустрічі Microsoft і розкривають цілі створення та розвитку Midori OS.
На відео можна бачити Джо Даффі, який був частиною команди Midori, а зараз створив компанію Pulumi, що розробляє програмне забезпечення. Він дає розуміння того, як виникла Midori, зосереджується на її створенні з нуля та сумісності.
so its weekend again! today let’s hear a young @funcOfJoe from 2013 talk about The Midori Operating System !
1, Project Overview pic.twitter.com/gpUWeaZ3oV
— WalkingCat (@_h0x0d_) August 3, 2024
Попри те, що Midori скасували, Microsoft продовжує втілювати її напрацювання у Windows 11. Зокрема вони отримали продовження в Windows 11 для ARM, створеної для процесорів Qualcomm Snapdragon X.
Чому Microsoft припинила роботу над Midori? В офіційній заяві йдеться про використання даних з цього проєкту в інших місцях. Але важко не уявляти, який вплив Midori могла мати на світ технологій. Відео, які публікуються зараз, не просто розкривають частину минулого Microsoft; вони також змушують замислитися про те, що могло статися.
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Джерело: Windows Report
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