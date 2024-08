Microsoft розробляла альтернативу Windows — презентація ОС Midori потрапила у мережу

Десять років тому Microsoft мала намір випустити спеціальну операційну систему Midori. Нова ОС могла запускати програми Windows, не покладаючись на старий код — вона могла б стати надійною альтернативою Windows.

Цей проєкт, який тривав кілька років, був офіційно припинений Microsoft у 2015 році. Компанія вирішила включити знання та рішення, отримані Midori, в інші програмні продукти.

Приховані відео 2013 недавно року з’явилися у мережі завдяки WalkingCat, відомому ентузіасту технологій, який вже розкривав секрети Microsoft. Ці відео були записані на конфіденційній зустрічі Microsoft і розкривають цілі створення та розвитку Midori OS.

На відео можна бачити Джо Даффі, який був частиною команди Midori, а зараз створив компанію Pulumi, що розробляє програмне забезпечення. Він дає розуміння того, як виникла Midori, зосереджується на її створенні з нуля та сумісності.

so its weekend again! today let’s hear a young @funcOfJoe from 2013 talk about The Midori Operating System !

1, Project Overview pic.twitter.com/gpUWeaZ3oV

— WalkingCat (@_h0x0d_) August 3, 2024