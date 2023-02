Mortal Kombat 12 вийде у 2023 році – гру анонсували топменеджери Warner Bros. Discovery

Глава Warner Bros. Discovery Девід Заслав оголосив про вихід Mortal Kombat 12 цього року під час відеоконференції, присвяченої фінансовим результатам року минулого. Ендрю Слабін, виконавчий віцепрезидент Warner Bros. Discovery, також розповів інвесторам про те, що Mortal Kombat 12 заплановано на 2023 рік.

«Попереду ще багато всього, у тому числі довгоочікувані Mortal Kombat 12 та Suicide Squad: Kill the Justice League – ігри, які також повинні бути випущені цього року з неоднозначними прогнозами запуску», — сказав Слабін.

До вчорашнього дня нічого про Mortal Kombat 12 не було офіційно відомо. Ще у вересні актор озвучення Джонні Кейджа Ендрю Боуен опублікував відео свого перебування у студії Warner Bros. Раніше креативний директор NetherRealm Ед Бун згадував, що його команда працює над іншою грою, але він не може точно сказати, що це за проєкт. Минулого року журналіст Джефф Грабб передбачав вихід Mortal Kombat 12 у 2023 році.

