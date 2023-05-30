Музичний лейбл вимагає, щоб Google вилучила сторінку з YouTube-ріпперами з Вікіпедії

Музична індустрія має суперечливі відносини з YouTube – артисти давно вимагають збільшення плати за використання їхньої музики на платформі, а також часто скаржаться на проблеми з піратством. Студії регулярно надсилають повідомлення про порушення авторських прав, і одна з них зайшла настільки далеко, що вимагає від Google вилучити з Вікіпедії статтю про YouTube-ріппери – програми, які дозволяють завантажувати аудіо з відеоплатформи та зберігати його як музичний файл.

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Американська асоціація звукозапису (RIAA) кілька років тому почала надсилати скарги Google з вимогою видалити сайти для завантаження аудіо з YouTube з пошукової видачі, оскільки вони порушують положення Закону про захист авторських прав у цифрову епоху (DCMA). І попри те, що Google намагається реагувати на запити, видалені сайти періодично з’являються під іншими URL-адресами.

Зусилля RIAA підтримує невеличкий французький музичний лейбл Since Music – і хоча він невідомий для широкого загалу, власникам сайтів-ріпперів добре знайома його назва (оскільки кількість видалень за запитами лейблу перевищує показники RIAA). Минулого року Since Music надіслав запити про видалення понад 10 000 посилань, а нині вимагає вилучити згадку про завантажувачі й з Вікіпедії.

У повідомленні, надісланому Google з вимогою видалити конкретні URL-адреси, є згадка про сторінку «Порівняння програм-завантажувачів YouTube» у Вікіпедії, яка містить посилання на ці сайти. Середі іншого у скарзі згадується публікація компанії з аналізу трафіку у Facebook, огляд Trustpilot тощо — хоча жоден з сайтів не містить проблемного контенту, усі вони згадують або посилаються на програми-завантажувачі з YouTube, тому лейбл вважає, що їх теж слід вилучити. У повідомленні Since Music також вказано доповнення Chrome і Firefox, сторінку Softonic, яка містить список YouTube-завантажувачів для Android і Windows, і навіть сторінку Soundcloud, на якій згадується Yt1s.com.

Сторінка у Вікіпедії нині все ще існує, хоча деякі посилання з переліку Since Music більше не індексуються. Але загалом здається малоймовірним, що Google задовольнить запит лейблу, тим більше, що це може створити прецедент для інших.