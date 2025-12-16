Новини Кіно 16.12.2025 comment views icon

На Megogo вийшли всі епізоди "Пригод Діґімонів" 1999 року з українською озвучкою

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

На Megogo вийшли всі епізоди "Пригод Діґімонів" 1999 року в українській озвучці
Digimon Adventure / Toei Animation

Сервіс Megogo додав в бібліотеку культове аніме 1999 року “Пригоди Діґімонів” — всі 54 епізоди доступні з української озвучкою.

“Пригоди Діґімонів” — це популярний аніме-серіал Toei Animation, з якого стартувала франшиза Digimon. Сюжет зосереджується на семи (згодом восьми) обраних дітях, яких затягує через портал до Цифрового світу, населеного цифровими монстрами або ж діґімонами. Кожен з обраних отримує власного товариша і діґівайс — прилад, завдяки якому створіння можуть набути досконалішої форми, відповідної до моральних якостей дітей. Разом зі своїми вихованцями головні герої мають врятувати реальний та цифровий світи від злих діґімонів, які прагнуть захопити обидва.

На Megogo вийшли всі епізоди "Пригод Діґімонів" 1999 року в українській озвучціНа Megogo вийшли всі епізоди "Пригод Діґімонів" 1999 року в українській озвучці

Серіал, попри те, що від початку конкурував з франшизою “Покемони”, отримав гідні оцінки критиків та породив чимало подовжень та спінофів, включно з однойменним фільмом-приквелом. На тему “Пригод Діґімонів” були випущені іграшки, продукти, аксесуари та навіть відеогра для PlayStation Portable.

Нагадаємо, що раніше на SWEET.TV вийшов аніме-серіал “Наруто”. На момент написання новини український дубляж був доступний для 23 епізодів.

Енді Серкіс показав трейлер мультфільму “Колгосп тварин” — милі свині, метеоризм і нічого від Джорджа Орвелла

Популярні новини

arrow left
arrow right
Перші кадри живого рімейку ”Ваяни“ — все, як у мультфільмі, але поки без Скелі
“Людина завтрашнього дня”: у наступному фільмі про Супермена він отримає нового антагоніста та дуже несподіваний союз
"Трон: Арес" принесе Disney збитки в понад $130 млн
На HBO Max та Megogo вийшов серіал "Воно: Ласкаво просимо в Деррі”
Українець створив сайт Ratingo з "реальними" топами серіалів: дані з IMDb, Trakt та TMDB, що оновлюють рейтинги кожні 10 хв
"Американський психопат" змінить стать: Марго Роббі претендує на головну роль у рімейку, — ЗМІ
Вже не Супердівчина: український трейлер розкрив Мілі Алкок як "Суперґьорл", але показав Лобо і Крема з Жовтих пагорбів
Шон Пенн знявся в українському фільмі за гонорар в $1
В "Мумія 4" зіграють Брендан Фрейзер і Рейчел Вайс — події третього фільму "проігнорують"
"Диявол носить Prada 2": Меріл Стріп та Енн Гетевей у першому тизері
"Людина, що біжить" рулить”: перші відгуки критиків відзначають дотепну сатиру та захопливі сцени
"Зоотрополіс 2" заробив $1 млрд за 17 днів прокату
Для зйомок "Одіссеї" Нолана використали 600 км плівки і лише камери IMAX
Енді Серкіс показав трейлер мультфільму "Колгосп тварин" — милі свині, метеоризм і нічого від Джорджа Орвелла
Після краху "Мегалополіса" Френсіс Форд Коппола продає острів і годинник за ціною як пів острова
Нові "Месники" не такі вже й нові: Marvel нібито повертає Таноса і "давнього" Людину-павука
Кратос в Боллівуді: індійський блокбастер на Netflix покадрово скопіював бій з God of War
Офіційно: "Гремліни 3" від Стівена Спілберга вийдуть через 43 роки після першого фільму
З "Дому дракона" в космос: перший тизер фільму "Супердівчина" з Мілі Алкок
"Людина, що біжить" стартувала в прокаті з провалу: $28 млн каси за бюджету в $110 млн
"Аватар 3" стане останнім фільмом в серії, якщо не заробить грошей — але Кемерон напише книгу
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати