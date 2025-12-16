На Megogo вийшли всі епізоди "Пригод Діґімонів" 1999 року з українською озвучкою

Digimon Adventure / Toei Animation

Сервіс Megogo додав в бібліотеку культове аніме 1999 року “Пригоди Діґімонів” — всі 54 епізоди доступні з української озвучкою.

На Megogo з’явились всі серії культових «Пригод Діґімонів»! Це аніме 1999 року, до перегляду з українським озвученням доступні всі 54 серії. Megogo не перестає дивувати! pic.twitter.com/Zu7cSB8cO6 — MANGUA (@UA_MangUA) December 15, 2025

“Пригоди Діґімонів” — це популярний аніме-серіал Toei Animation, з якого стартувала франшиза Digimon. Сюжет зосереджується на семи (згодом восьми) обраних дітях, яких затягує через портал до Цифрового світу, населеного цифровими монстрами або ж діґімонами. Кожен з обраних отримує власного товариша і діґівайс — прилад, завдяки якому створіння можуть набути досконалішої форми, відповідної до моральних якостей дітей. Разом зі своїми вихованцями головні герої мають врятувати реальний та цифровий світи від злих діґімонів, які прагнуть захопити обидва.

Серіал, попри те, що від початку конкурував з франшизою “Покемони”, отримав гідні оцінки критиків та породив чимало подовжень та спінофів, включно з однойменним фільмом-приквелом. На тему “Пригод Діґімонів” були випущені іграшки, продукти, аксесуари та навіть відеогра для PlayStation Portable.

Нагадаємо, що раніше на SWEET.TV вийшов аніме-серіал “Наруто”. На момент написання новини український дубляж був доступний для 23 епізодів.