Раритетний автомат із CS:GO з рідкісними стікерами продали за $0,4 млн

Великий трейдер скінами CS:GO стверджує, що йому вдалося продати зброю за рекордною ціною – понад $400 000. Ця інформація з’явилася на тлі зростання цін предметів CS:GO після новин про те, що вони будуть повністю сумісними з нещодавно анонсованою Counter-Strike 2.

Данський трейдер zipeL, один із керівників майданчиком ринку CS:GO SkinBid, раніше цього тижня поділився новиною про операцію на суму понад $0,5 млн. Хоча ця угода також включала раритетний ніж Karambit № 387 P1, основним її предметом був «AK-47 661 ST MW з 4x Titan (Holo)». Трейдер та співзасновник SkinBids Luksusbums заявив минулого року, що він “прийме пропозиції на суму понад $400 тис.” за цю зброю.

I just completed the second largest trade in CS history! Sold these two on behalf of @Luksusbums

– #1 AK-47 661 ST MW with 4x Titan (Holo)

– Karambit #387 P1 in well-worn

The combined sale was +500,000$ pic.twitter.com/EbLyF2NaHq

— zipeL🇩🇰 (@zipelCS) April 16, 2023