Раритетний автомат із CS:GO з рідкісними стікерами продали за $0,4 млн

Великий трейдер скінами CS:GO стверджує, що йому вдалося продати зброю за рекордною ціною – понад $400 000. Ця інформація з’явилася на тлі зростання цін предметів CS:GO після новин про те, що вони будуть повністю сумісними з нещодавно анонсованою Counter-Strike 2.

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Данський трейдер zipeL, один із керівників майданчиком ринку CS:GO SkinBid, раніше цього тижня поділився новиною про операцію на суму понад $0,5 млн. Хоча ця угода також включала раритетний ніж Karambit № 387 P1, основним її предметом був «AK-47 661 ST MW з 4x Titan (Holo)». Трейдер та співзасновник SkinBids Luksusbums заявив минулого року, що він “прийме пропозиції на суму понад $400 тис.” за цю зброю.

I just completed the second largest trade in CS history! Sold these two on behalf of @Luksusbums – #1 AK-47 661 ST MW with 4x Titan (Holo)

– Karambit #387 P1 in well-worn The combined sale was +500,000$ pic.twitter.com/EbLyF2NaHq — zipeL🇩🇰 (@zipelCS) April 16, 2023

Згідно з блогом CS.money, «є лише 121 такий скін, про який відомо спільноті CS:GO». Це робить зброю «найрідкішим» зразком Hardened AK-47 у грі. Цей конкретний Seed 661 AK-47 став ще рідкіснішим через його майже первинний стан «StatTrak Minimal Wear».

Вартість цього зразка зброї також збільшилася внаслідок наявності чотирьох стікерів Titan Holo, які були частиною обмеженого випуску, пов’язаного зі спонсорованим Valve кіберспортивним турніром ESL Katowice 2014. Відносно невелика база гравців у грі в той час означає, що ці стікери сьогодні є дефіцитними – станом на минулий рік було доступно лише 38 стікерів Titan Holo. Це пояснює, чому окремі стікери можуть продаватися більш ніж за $60 тис.

Шестизначні ціни на зброю CS:GO не є чимось незвичайним. Майже ідентичний АК-47 був проданий за $150 тис. ще у 2021 році, а ще один АК-47 був частиною рекордної угоди того ж року на $775 тис. разом з іншою дорогою зброєю.

Старі скіни, які більше не доступні для отримання іншим шляхом, зростають в ціні й тому, що Counter-Strike 2 має зробити їх видимими на повністю змодельованих руках та ногах гравців, які їх використовують – не лише для погляду інших гравців, як було раніше.

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Джерело: Ars Technica