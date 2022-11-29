НБУ представив проєкт концепції е-гривні та розповів про можливі варіанти її використання

Національний банк України презентував учасникам платіжного ринку проєкт концепції е-гривні – цифрових грошей НБУ. Е-гривня – це електронна форма грошової одиниці України, що буде прямим зобов’язанням центрального банку. Її ключове призначення – ефективно виконувати всі функції грошей, доповнюючи готівкову та безготівкову форми гривні.

За задумом НБУ, використання е-гривні має бути зручним та доступним для всіх верств населення, юридичних осіб, державних органів, банків та небанківських фінансових установ. Електронні гроші сприятимуть цифровізації економіки, подальшому поширенню безготівкових розрахунків, зменшенню їх вартості та зростанню рівня їх прозорості.

Під час обговорення з учасниками ринків НБУ презентував можливий дизайн е-гривні, її архітектуру, характеристики та переваги для надавачів платіжних послуг. Очікується, що використання технологічної платформи для миттєвих розрахунків е-гривнею, програмування послуг та аналізу потоків даних створить широкі можливості для виникнення нових бізнес-можливостей, цифровізації послуг, залучення нових клієнтів, оптимізації витрат тощо.

Наразі НБУ розглядає та опрацьовує різні можливі варіанти використання е-гривні, від яких залежатимуть її дизайн та основні характеристики:

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е-гривня для роздрібних безготівкових платежів із можливими функціональними можливостями «програмованих» грошей. Цифрові гроші будуть використовуватись для здійснення цільових соціальних виплат, зниження державних видатків на адміністрування та контроль цільового використання коштів, а також використання технології смартконтрактів для програмування різноманітної логіки розрахунків залежно від настання тих чи інших обставин та фактів; е-гривня для використання у сфері, пов’язаній з обігом віртуальних активів. Наприклад, для обміну, забезпечення випуску та інших операцій з віртуальними активами; е-гривня для забезпечення можливості здійснення транскордонних платежів. Вона забезпечить можливість здійснювати транскордонні платежі швидше, дешевше та прозоріше.

НБУ продовжує опрацьовувати проєкт концепції е-гривні з учасниками ринку та державними органами. При цьому планується врахувати інтереси й потреби всіх учасників ринків та потенційних користувачів, а також потенційний вплив від її запровадження на фінансову систему держави.

Джерело: НБУ