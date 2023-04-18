Новини WTF 18.04.2023 о 17:33

«Не більше 10 твітів на день». Ілон Маск каже, що новинні сайти мають бути менш активними в Twitter — а сам за вихідні опублікував понад 100 постів

Катерина Даньшина

Авторка новин

Днями Ілон Маск дав інтерв’ю телеканалу Fox News, де серед іншого розповів про суперечливі стосунки зі ЗМІ та поділився своїм баченням того, як новинні сайти мають працювати у Twitter.

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Мільярдер згадав The New York Times — видання, яке раніше позбавив синьої галочки у відповідь на відмову сплатити за верифікацію — та назвав його «твітерним еквівалентом діареї». Свою заяву він пояснив тим, що NYT публікує у соцмережі кожну окрему статтю — «навіть ті, які є найнуднішими й не потрапляють в газету».

«Якщо ви слідкуватимете за @NYTimes у Twitter, вас засипатимуть сотнями твітів на день, і вся ваша стрічка буде заповнена NY Times. Які тут найважливіші історії дня? Опублікуйте, наприклад, 10 чи щось таке – певну кількість, якою можна керувати», — додав він.

За даними трекера соціальних мереж Socialblade, на який посилається Insider, протягом останніх двох тижнів видання публікувало твіти в середньому 110 разів на день, а за останні вихідні – загалом 92 твіти. Разом з тим сам Маск у суботу та неділю опублікував 102 пости, які повідомляли про оновлення в Twitter і SpaceX, а також кілька коротких відповідей і два меми.

«З моїм обліковим записом, взаємодіяли найбільше у системі  — ще до придбання Twitter, і тому я точно знаю, як ним користуватися», — сказав Маск.

У березні мільярдер обійшов Барака Обаму за кількістю фоловерів у Twitter. Експрезидент США чи не найдовше посідав перше місце у рейтингу із 133 042 105 прихильниками, а Маск перевершив цей рекорд, зібравши 133 044 709 підписників.

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Однак у березневій статті Platformer йдеться про те, що Ілон Маск – один із 35 «VIP-персон», чиї твіти таємно пріоритетні в Twitter. Серед інших – зірка NBA Леброн Джеймс, консервативний коментатор Бен Шапіро та американська політична діячка Александрія Окасіо-Кортез.

Раніше Маск спростував іншу інформацію про штучне підвищення охоплень особисто для нього. Користувачі помітили, що у стрічці «Для вас» побільшало публікацій мільярдера – ми нарахували тоді щонайменше 7 постів та кілька відповідей. Усі пости відображалися зверху, і лише потім можна було побачити твіти друзів та інших цікавих осіб. «Оновлення» ввели лише за кілька днів після того, як Маск поскаржився на падіння популярності в соцмережі, та звільнив через це провідного інженера.

У ще одному інтерв’ю, на цей раз виданню BBC, Маск сказав, що хоче припинити публікувати пости після 3-ї ночі.

«Я кілька разів вистрілив собі в ногу цими твітами», — сказав він і додав, що залишив у нотатках чимало текстів, які могли б йому зіпсувати життя.

Раніше у твітах мільярдер пропонував Україні відмовитися від Криму на користь Росії та зробити Тайвань спеціальним адміністративним районом Китаю.

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