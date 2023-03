Ілон Маск обійшов Барака Обаму і тепер має найбільше підписників у Twitter — за 5 років його аудиторія зросла з 18 млн до 133 млн

Ілон Маск захопив Twitter у всіх можливих сенсах.

Мільярдер придбав Twitter та став генеральним директором компанії у жовтні 2022 року, а відтепер очолює соцмережу і як найпопулярніший її користувач.

Експрезидент США Барак Обама, мабуть, найдовше обіймав перше місце у рейтингу Twitter із 133 042 105 фоловерами. Сьогодні Маск перевершив цей рекорд, зібравши 133 044 709 прихильників.

JUST IN: Elon Musk surpasses Barack Obama to become the most followed Twitter account in the world. pic.twitter.com/uGwEY91VfP

— Watcher.Guru (@WatcherGuru) March 30, 2023