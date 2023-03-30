Ілон Маск обійшов Барака Обаму і тепер має найбільше підписників у Twitter — за 5 років його аудиторія зросла з 18 млн до 133 млн

Ілон Маск захопив Twitter у всіх можливих сенсах.

Мільярдер придбав Twitter та став генеральним директором компанії у жовтні 2022 року, а відтепер очолює соцмережу і як найпопулярніший її користувач.

Експрезидент США Барак Обама, мабуть, найдовше обіймав перше місце у рейтингу Twitter із 133 042 105 фоловерами. Сьогодні Маск перевершив цей рекорд, зібравши 133 044 709 прихильників.

JUST IN: Elon Musk surpasses Barack Obama to become the most followed Twitter account in the world. pic.twitter.com/uGwEY91VfP — Watcher.Guru (@WatcherGuru) March 30, 2023

Обама стежить за понад 500 тисячами акаунтів у соцмережі, тоді як Маска цікавлять лише 186 користувачів Twitter. Обидва облікові записи дуже контрастні – Ілон, який став ще активнішим у соцмережі після її придбання, здебільшого публікує меми та висловлює суперечливі думки, тоді як пости 44-го президента США мають виважений та більш офіційний тон.

Обидва акаунти збирають мільйони переглядів на публікаціях, хоча Маск отримує більше реакцій та відповідей. Решта лідерів за підписками у соцмережі – Джастін Бібер, Кеті Перрі та Ріанна займають третє, четверте та п’яте місця відповідно.

Дехто вже привітав Маска з досягненнями, інші навпаки розкритикували – саркастично припускаючи, що він мав «купити Twitter, аби стати обліковим записом із найбільшою кількістю читачів».

Деякі зміни у соцмережі дійсно сприятимуть тому, що більшу кількість показів у стрічці «Для вас» отримають пріоритетні користувачі й, звичайно, сам Маск – із 15 квітня покази будуть доступні лише для верифікованих акаунтів (із золотими, сірими чи синіми галочками).