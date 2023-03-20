Нестерпно довгі черги в Diablo IV: Blizzard обіцяє розібратися з проблемою до запуску відкритого бета-тесту гри (24-26 березня)

Минулого вікенду Blizzard запустила ранній доступ до бета-версії гри Diablo IV. На жаль, все пройшло зовсім не ідеально. Багато гравців зіткнулися з тривалим очікуванням в черзі на вхід, яка могла тривати кілька годин. Але після 2-годинного очікування ігрова сесія могла перерватися буквально через 15 хвилин, що вимагало нового перебування в черзі очікування.

Після численних скарг гравців у соціальних мережах та офіційному форумі Diablo IV команда розробників розв’язала проблему з відключенням користувачів від серверів. Таким чином, ті, хто дочекався, змогли грати стабільніше. Але проблема із тривалим періодом очікування так і не зникла.

Команда сподівається вирішити її до наступних вихідних, коли заплановано запуск відкритого бета-тестування. Наступного вікенду будь-який охочий зможе випробувати бета-версію Diablo IV. На той час студія сподівається реалізувати точніший зворотний відлік для входу в гру, а також намагатиметься скоротити час очікування.

«Ми активно працюємо над проблемами цього вікенду», – заявили в Blizzard. «Щойно вони будуть вирішені, ми зможемо збільшити приплив гравців, а час очікування в черзі значно скоротиться».

Водночас Blizzard попросить користувачів залишатися в черзі на вхід, щоб не скидати таймер.

Diablo IV’s Open Beta is coming soon. Early Access: 3/17 – 3/19

Open Beta: 3/24 – 3/26 Pre-purchase for Early Access to the Open Beta. Details: https://t.co/9GG3wjpBrm pic.twitter.com/bE3iV6zzxZ — Diablo (@Diablo) February 18, 2023

Запуск попереднього бета-тесту Diablo IV дозволив виявити деякі інші проблеми, на які скаржилися гравці. Наприклад, виявилася помилка, яка не дозволяла деяким гравцям приєднатися до партій. Команда вже працює над усуненням цих проблем.

Нагадаємо, вихід повноцінної гри Diablo IV заплановано на 6 червня 2023 року.

Джерело: Engadget