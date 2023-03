Нестерпно довгі черги в Diablo IV: Blizzard обіцяє розібратися з проблемою до запуску відкритого бета-тесту гри (24-26 березня)

Минулого вікенду Blizzard запустила ранній доступ до бета-версії гри Diablo IV. На жаль, все пройшло зовсім не ідеально. Багато гравців зіткнулися з тривалим очікуванням в черзі на вхід, яка могла тривати кілька годин. Але після 2-годинного очікування ігрова сесія могла перерватися буквально через 15 хвилин, що вимагало нового перебування в черзі очікування.

Після численних скарг гравців у соціальних мережах та офіційному форумі Diablo IV команда розробників розв’язала проблему з відключенням користувачів від серверів. Таким чином, ті, хто дочекався, змогли грати стабільніше. Але проблема із тривалим періодом очікування так і не зникла.

Команда сподівається вирішити її до наступних вихідних, коли заплановано запуск відкритого бета-тестування. Наступного вікенду будь-який охочий зможе випробувати бета-версію Diablo IV. На той час студія сподівається реалізувати точніший зворотний відлік для входу в гру, а також намагатиметься скоротити час очікування.

Водночас Blizzard попросить користувачів залишатися в черзі на вхід, щоб не скидати таймер.

Diablo IV’s Open Beta is coming soon.

Early Access: 3/17 – 3/19

Open Beta: 3/24 – 3/26

Pre-purchase for Early Access to the Open Beta.

Details: https://t.co/9GG3wjpBrm pic.twitter.com/bE3iV6zzxZ

— Diablo (@Diablo) February 18, 2023