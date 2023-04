Nike запускає колекцію цифрового взуття Our Force 1 – за $20 можна придбати пару кросівок із тимчасово прихованим дизайном

Слідом за запуском web3-платформи .Swoosh торік у листопаді, Nike представляє свій набір цифрових предметів колекціонування. Серія «віртуальних творінь» Our Force 1 (або OF1) буде доступна для обраної групи користувачів за запрошеннями 8 травня, а загальний доступ відкриють 10 травня.

Можна придбати одну з двох коробок під назвами «Classic Remix» або «New Wave» за $19,82 (з натяком на рік дебюту Air Force 1) – однак для отримання товару потрібно мати обліковий запис на вебсайті Swoosh (в Україні поки недоступний) і створити свій ідентифікатор. Клієнти не зможуть одразу побачити своє замовлення і не знатимуть, в якому дизайні створене взуття – Nike обіцяє, що покаже вміст коробок одночасно після 10 травня. Точної дати не називають, але учасники Swoosh отримають сповіщення.

Усі коробки постачатимуться з 3D-файлом, який можна використовувати, скажімо, для експорту на інші платформи (якщо вони сумісні) тощо.

У колекції OF1 є понад 100 000 віртуальних пар взуття, і вони здебільшого засновані на моделі Air Force 1. У коробках «Classic Remix» розмістять «улюблену класичну серію AF1, випущену з 1982 по 2006 рік» або «більш унікальну, власну модель AF1 з відтінком ностальгії»; а у коробках «New Wave» клієнти знайдуть «класичну серію з 2007 року або пізніше» або «нестандартний AF1 із більш футуристичним відтінком». Є також чотири дизайни від переможців попереднього конкурсу компанії «Your Force 1», які поєднуються в обох типах коробок.

Old sole, new story.

The #OurForce1 collection features digital renditions of AF1s past, present and future built for the next generation.

Nike’s first-ever virtual collection is inspired by the AF1 Low, a classic style remixed hundreds of times since it dropped in ‘82. pic.twitter.com/dlq65VNeAb

— .SWOOSH (@dotSWOOSH) April 17, 2023