Nike запускає колекцію цифрового взуття Our Force 1 – за $20 можна придбати пару кросівок із тимчасово прихованим дизайном

Слідом за запуском web3-платформи .Swoosh торік у листопаді, Nike представляє свій набір цифрових предметів колекціонування. Серія «віртуальних творінь» Our Force 1 (або OF1) буде доступна для обраної групи користувачів за запрошеннями 8 травня, а загальний доступ відкриють 10 травня.

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Можна придбати одну з двох коробок під назвами «Classic Remix» або «New Wave» за $19,82 (з натяком на рік дебюту Air Force 1) – однак для отримання товару потрібно мати обліковий запис на вебсайті Swoosh (в Україні поки недоступний) і створити свій ідентифікатор. Клієнти не зможуть одразу побачити своє замовлення і не знатимуть, в якому дизайні створене взуття – Nike обіцяє, що покаже вміст коробок одночасно після 10 травня. Точної дати не називають, але учасники Swoosh отримають сповіщення.

Усі коробки постачатимуться з 3D-файлом, який можна використовувати, скажімо, для експорту на інші платформи (якщо вони сумісні) тощо.

У колекції OF1 є понад 100 000 віртуальних пар взуття, і вони здебільшого засновані на моделі Air Force 1. У коробках «Classic Remix» розмістять «улюблену класичну серію AF1, випущену з 1982 по 2006 рік» або «більш унікальну, власну модель AF1 з відтінком ностальгії»; а у коробках «New Wave» клієнти знайдуть «класичну серію з 2007 року або пізніше» або «нестандартний AF1 із більш футуристичним відтінком». Є також чотири дизайни від переможців попереднього конкурсу компанії «Your Force 1», які поєднуються в обох типах коробок.

Old sole, new story. The #OurForce1 collection features digital renditions of AF1s past, present and future built for the next generation. Nike’s first-ever virtual collection is inspired by the AF1 Low, a classic style remixed hundreds of times since it dropped in ‘82. pic.twitter.com/dlq65VNeAb — .SWOOSH (@dotSWOOSH) April 17, 2023

В Nike кажуть, що ці цифрові предмети колекціонування призначені не лише для використання в інтернеті.

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«Найближчим часом ми запровадимо інші нові утиліти та переваги… такі як ексклюзивні фізичні продукти чи досвід», — заявила компанія.

З моменту запуску .Swoosh створено понад 330 000 облікових записів, а 18 квітня 106 453 учасники, яких оберуть випадковим чином, отримають цифрові плакати через Airdrop (з раннім доступом до покупки коробки OF1). Nike повідомила, що деякі її партнери будуть включені в цей перелік, а також «ті, хто брав участь у змаганні #OurForce1 та/або зареєструвався на зупинках туру .Swoosh Session».

Колекція OF1 — не перший крок Nike у бізнесі цифрових товарів. Минулої весни компанія представила CryptoKicks — цифрові NFT-кросівки на основі Ethereum, розроблені у співпраці з RTFKT (студією NFT, яку Nike придбала наприкінці 2021 року). Пари CryptoKicks, які спочатку були роздані власникам інших рідкісних RTFKT NFT, швидко почали з’являтися на вторинних ринках, де досягають ціни у $14 000.

Джерело: Engadget