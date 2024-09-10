Новий кадр «Гладіатор II» — Пол Мескаль у Колізеї не на екскурсії

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«Гладіатор II» Рідлі Скотта повертається до Колізею з Полом Мескалем у ролі Луція у новому кадрі з фільму. Але колись режисер заприсягся цього не робити.

Продовження саги починається не в Римі, а через два десятиліття після подій першого «Гладіатора» 2000 року, з Луцієм, тепер дорослим, який живе зі своєю дружиною та дитиною у Нумідії, на узбережжі Північної Африки. Після римського вторгнення він потрапив у рабство і, як і Максимус, став гладіатором на найжорстокішій арені Риму.

«Чи можу я повернутися до Риму? Чи можу я знову вирушити в Колізей? Тому що ми зробили це з Расселом. І відповідь така: краще бути в Колізеї, тому що фільм називається «Гладіатор». Я не знаю, як ти це зробити не повертаючись до Колізею, інакше немає сенсу це робити», — розповів режисер журналу Total Film.

Це не єдиний спосіб, у який «Гладіатор 2» повторює історію, оскільки Скотт хоче нагадати глядачам, що це не добірка якихось окремих історій – таке насправді ставалося. «Люди думають, що історія — це те, чого не було. Їй-богу, це повторювалося знову і знову… Я намагався трохи повернути ту історію до реальності, а не як фантазію».

«Гладіатор II» стартує в українських кінотеатрах у 14 листопада. Фільм втілює деякі ідеї режисера, які він не зміг реалізувати у своїй класичній стрічці 24 роки тому.

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Джерела: Total Film, GamesRadar

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