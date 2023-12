Nvidia розглядає В’єтнам «другим домом», — Bloomberg

Генеральний директор Nvidia Corp. Дженсен Хуанг розглядає В’єтнам як потенційний другий дім для компанії з Кремнієвої долини та планує відкрити юридичну особу в цій країні з Південно-Східної Азії

Виступаючи в понеділок на конференції з напівпровідників і штучного інтелекту в Ханої, організованій в’єтнамським міністерством, Хуанг заявив, що його компанія відкриє центр дизайну, повідомляє Bloomberg. Nvidia вже інвестувала у В’єтнам близько 250 млн доларів, повідомив урядовий новинний сайт, посилаючись на інформацію із зустрічі Хуанга з прем’єр-міністром Фам Мінь Чінем.

Візит Хуана до Ханоя відбувається в той час, коли в’єтнамський уряд шукає тісніших дипломатичних та економічних зв’язків зі США та допомоги у розвитку національної напівпровідникової екосистеми. У вересні Державний департамент США оголосив про партнерство з В’єтнамом в рамках Закону про мікросхеми, який передбачає виділення 500 млн доларів протягом п’яти років на стимулювання і спрямований на забезпечення безпеки ланцюжка постачання напівпровідників.

Nvidia готова співпрацювати з В’єтнамом для покращення інфраструктури штучного інтелекту та робочої сили в країні. За словами Хуана, В’єтнам має багато вчених-комп’ютерників і є світовим лідером з експорту програмного забезпечення. За його словами, країна має потенціал для створення мільйона інженерів зі штучного інтелекту.

Корпорація Intel має завод зі складання та тестування мікросхем у Хошиміні. Компанія Amkor Technology Inc. з Аризони будує завод вартістю 1,6 млрд доларів на півночі провінції Бакнінь, тоді як Synopsis Inc. і Marvell Technology Inc. створюють у В’єтнамі центри з розробки. Близько 50 компаній, що займаються розробкою мікросхем, розпочали свою діяльність у В’єтнамі за останні роки.