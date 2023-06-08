Оновлення iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma та watchOS 10, які Apple оминула на презентації WWDC 2023

Цього року Apple провела насичену конференцію WWDC 2023, анонсувавши багато нових пристроїв та програмних рішень. Але далеко не всі нововведення вдалося охопити під час основного виступу. Ресурс The Verge підготував досить великий перелік нових функцій, які залишилися за кадром, але все ж таки заслуговують на увагу, оскільки можуть помітно вплинути на роботу з пристроями Apple.

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iOS 17 та iPadOS 17

Припинення підтримки iPhone X, 8 та 8 Plus, а також iPad 5 та iPad Pro 1-го покоління.

Можливість ділитися мітками та аксесуарами AirTag та Find My – до 5 осіб.

Завантаження контенту для офлайн роботи Apple Maps.

Покращена маршрутизація електромобілів з урахуванням зарядних станцій.

Ярлики програм відображатимуться у картці Top Hit у пошуку Spotlight.

Visual Look Up дозволить знаходити рецепти на основі фотографій їжі.

Покращений захист від демонстрації контенту з наготою.

Покращені налаштування приватності під час надання доступу до фотографій.

Нові стікери Memoji.

Автоматично відсортовані списки продуктів у Reminders.

Історія активності в Apple Home.

Кросворди у застосунку News.

Аудіоматеріали Apple News Plus будуть доступні у застосунку Apple Podcasts.

Авторизація за допомогою будь-якої адреси електронної пошти або телефонного номера, зазначених в обліковому записі Apple ID.

Нові інструменти Freeform, включаючи лінійку, акварельну кисть, перо для каліграфії, маркер та перо змінної ширини.

Перехід між композиціями в Apple Music.

Оновлений інструмент Now Playing, що ширяє над рештою інтерфейсу Apple Music.

Спільні плейлисти.

Виклик Siri під час дзвінка або спілкування у FaceTime на своєму телефоні.

Можливість додавати посилання з однієї нотатки до іншої.

Можливість використання кількох таймерів на iPhone.

Нова функція Listen to Page у браузері Safari дозволяє прослухати сторінку.

Можливість перервати віртуального асистента Siri без необхідності повторно говорити слово «Siri».

Новий розділ керування викликами в налаштуваннях AirPods Pro.

Займенники контактів.

Автоматичне видалення кодів підтвердження в Messages та Mail.

macOS Sonoma

Припинення підтримки MacBook Pro 2017, 12-дюймового MacBook 2017 та iMac 2017.

Керування композицією Center Stage.

Можливість поділитись вікном на весь екран у програмах відеодзвінків.

Продовження роботи з нотатками Notes у програмі Pages.

Покращене спільне використання екрана.

MacOS Sonoma дозволяє комп’ютерам Mac підключатися до слухових апаратів Made for iPhone.

Оновлення Apple Mail. У міру наближення дати поїздки електронні листи, пов’язані з поїздками, з’являтимуться у верхній частині результатів пошуку.

watchOS 10

watchOS 10 продовжуватиме підтримувати Apple Watch Series 4 і вище. Будь-який годинник, сумісний з watchOS 9, можна буде оновити до нової версії ОС.

Control Center тепер доступний натисканням бокової кнопки.

Рішення Mobile Device Management тепер доступне для Apple Watch, що дозволить централізовано керувати годинником для корпоративних клієнтів.

Тепер можна додати Apple Watch до групи FaceTime.

Завантаження карт Apple Maps буде працювати на Apple Watch, але для цього потрібно бути в межах досяжності iPhone.

Нагадування про ліки отримали наступні повідомлення, і їх можна класифікувати як «критичні» попередження.

Записані відео FaceTime можна буде переглядати на Apple Watch.

Пристрої Apple

Mac Studio отримує підтримку Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3.

Mac Pro отримує підтримку Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.3.

Джерело: The Verge