Новини Пристрої 07.06.2023 о 14:31

У iPadOS 17 з’явилася підтримка зовнішніх вебкамер та USB-камер

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Вадим Карпусь

Автор новин

Планшети iPad нарешті отримали підтримку зовнішніх USB-камер та вебкамер. Відповідні нововведення реалізовані у бета-версії iPadOS 17 для розробників. Крім USB вебкамер також додано підтримку камер, підключених через такі пристрої, як Elgato Cam Link 4K, або бездзеркальних камер з режимами вебкамери.

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Користувач Twitter Stephen Robles продемонстрував підтримку вебкамери з інтерфейсом USB та зазначив, що зараз вона працює лише у FaceTime. Це пов’язано з тим, що це новий базовий API в iPadOS 17, і розробникам потрібно буде оновити свої застосунки для підтримки нових можливостей камери. Для таких застосунків, як Zoom або Microsoft Teams, особливо корисно мати можливість використовувати зовнішні USB-камери та вебкамери.

Інший користувач Twitter Brian Voll виявив, що навіть можна використовувати USB-карту захоплення Elgato HD60S+ для потокової передачі у виклик FaceTime контенту з ігрової консолі або будь-якого пристрою з HDMI. Як тільки застосунки, такі як Twitch і YouTube, отримають оновлення з підтримкою цієї нової можливості, iPad перетвориться на набагато більш функціональний мобільний потоковий пристрій.

Джерело: The Verge


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