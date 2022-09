NASA скасувало завтрашню спробу запуску ракети SLS місії Artemis I через ураган Іан

Космічне агентство NASA скасовує запуск ракети Space Launch System, запланований на 27 вересня, через посилення тропічного шторму Іан, який потенційно переростає в сильний ураган і може “атакувати” Флориду вже сьогодні ввечері.

У NASA досі не наважилися відкотити SLS до будівлі збирання транспортних засобів (VAB) Космічного центру Кеннеді – агентство збиралося ухвалити остаточне рішення 25 вересня, проте поки що перенесло розгляд питання на наступний день.

We continue closely monitoring forecasts associated with #TropicalStormIan, will gather more data overnight, and make the decision Monday when to roll back the #Artemis I Space Launch System rocket and Orion spacecraft to the Vehicle Assembly Building. https://t.co/r48NqWOUHB pic.twitter.com/l06YQ4I33W

— NASA (@NASA) September 26, 2022