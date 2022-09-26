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NASA скасувало завтрашню спробу запуску ракети SLS місії Artemis I через ураган Іан

NASA скасувало завтрашню спробу запуску ракети SLS місії Artemis I через ураган Іан

Космічне агентство NASA скасовує запуск ракети Space Launch System, запланований на 27 вересня, через посилення тропічного шторму Іан, який потенційно переростає в сильний ураган і може “атакувати” Флориду вже сьогодні ввечері.

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У NASA досі не наважилися відкотити SLS до будівлі збирання транспортних засобів (VAB) Космічного центру Кеннеді – агентство збиралося ухвалити остаточне рішення 25 вересня, проте поки що перенесло розгляд питання на наступний день.

«Під час зустрічі в суботу вранці команди вирішили відмовитися від підготовки до запуску 27 вересня та налаштувати системи для відкату ракети та космічного корабля «Оріон» у будівлю складання транспортних засобів», — йдеться у повідомленні НАСА.

Artemis 1 має стати першим випробувальним польотом NASA у рамках місії Artemis, спрямованої на повернення астронавтів на Місяць до 2025 року. Перший політ повинен випробувати систему космічного запуску ракети та її космічного корабля, щоб переконатися у їхній безпеці для космонавтів. Після запуску Artemis 1 проведе більше місяця в польоті, здійснивши петлю навколо природного супутника Землі на довгій орбіті, а потім повернеться на нашу планету, приземлившись у Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії.

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У той час як перша спроба запуску не вдалася через проблеми з двигуном, друга була перервана через великий витік палива.

У п’ятницю офіційні особи NASA висловлювали впевненість, що ракета Artemis I готова до запуску після успішного випробування проблемної паливної системи. Команді Artemis I вдалося заповнити ракету рідким водневим паливом, необхідним для фактичного запуску, і довести його витік до «допустимого значення».

Космічні сили США також надали NASA погодження, що дозволяє ракеті залишатися на стартовому майданчику без перевірки батарей у її системі припинення польоту – функції безпеки, яка знищує ракету, якщо щось піде не так під час її польоту.

Крім вже скасованої дати запуску 27 вересня, NASA також намітило 2 жовтня як потенційну резервну дату запуску на випадок, якщо щось піде не так. Але якщо NASA вирішить відкотити ракету, це, ймовірно, означає, що про резервну дату запуску не може бути й мови. Чотирьохмильний шлях до VAB займає кілька годин і потенційно може відкласти запуск до листопада. З іншого боку, залишити ракету назовні не дуже безпечно через майбутні погодні умови – представники NASA заявляють, що ракета на стартовому майданчику зможе витримувати пориви вітру зі швидкістю до 85 миль на годину.

Джерело: The Verge, NASA


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